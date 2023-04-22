مدرب برشلونة يشيد بنجم أتلتيكو مدريد قبل المواجهة بينهما

القاهرة - بوابة الوسط

مدح مدرب فريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب خصمه المقبل أتلتيكو مدريد الإسباني يانيك فيريرا كاراسكو، بينما يملك برشلونة خياراً للتعاقد معه الصيف المقبل.

يستقبل برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم ضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب «كامب نو» الأحد ضمن منافسات المرحلة الثلاثين، وهو في حاجة لاستعادة توازنه واتخاذ خطوة مهمة نحو اللقب، حسب «فرانس برس».

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قال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «كاراسكو، لاعب عظيم. إنه يعمل كثيرًا لأنه في بعض الأحيان يضطر إلى تغطية الجناح الأيسر بأكمله. إنه يعمل بجد، ومشارك وكريم».