«غابرييل فيغا» يأخذ خطوة حاسمة بشأن مستقبله

القاهرة - بوابة الوسط

قرر لاعب وسط نادي سيلتا فيغو الإسباني غابرييل فيغا قرر التوقيع مع وكيل الأعمال الخارق «بيني زهافي»، بعد انفصاله عن شركة «إنترميديا سبورتس بلاير»، ما يعني اتخاذه خطوة حاسمة لتقرير مستقبله قريبًا.

وكشفت جريدة «سبورت» أن قرار لاعب سيلتا فيجو الشاب الذي سجل تسعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني هذا الموسم بالتوقيع مع زهافي، استغرق عدة أشهر حيث اختاره اللاعب من بين وكلاء بارزين مثل خورخي مينديز وجوناثان بارنيت.

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أداء فيغا الرائع هذا الموسم خلق قائمة طويلة من الأندية المستعدة لدفع 40 مليون يورو المنصوص عليها في عقده مع «سيلتا» كشرط جزائي.

صعوبة الاحتفاظ باللاعب

أكد رئيس سيلتا فيغو الإسباني، كارلوس مورينيو، صعوبة مهمته في الاحتفاظ باللاعب الموهوب غابرييل فيغا، بالنظر إلى الأندية المهتمة بخدمات اللاعب، فيما أكد عدم وجود محادثات من جانبه مع ريال مدريد أو أحد الأندية الإنجليزية.

وقال مورينيو: «نريد الإبقاء على غابرييل فيغا ولكن سيكون من المستحيل بسبب الشرط الجزائي في عقده. نحن نعرف أن لديه بعض العطاءات، ومن المستحيل مطابقتها في سيلتا»، وفق ما نشره فابريزيو رومانو.