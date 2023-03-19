غابرييل فيغا يواصل التألق مع سيلتا فيغو

القاهرة - بوابة الوسط

يقدم الجوهرة الإسبانية غابرييل فيغا موسما مميزا مع سيلتا فيغو، إذ أسهم في فوز فريقه سيلتا فيغو، بافتتاحه التسجيل اليوم أمام مضيفه إسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم، تحت أنظار كشافي الأندية المهتمة بخدماته.

وأرسل ريال مدريد كشافيه لمتابعة اللاعب اليوم في المباراة، إلى جانب أبرز أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أبدت اهتماما باللاعب، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وتقدم غابرييل فيغا بالهدف الأول لفيغو في الدقيقة 26، وأتبعه المهاجم ياغو أسباس بالهدف الثاني بالدقيقة 45 من علامة الجزاء، بينما اختتم كارلييس بيريز أهداف سيلتا عند الدقيقة 82.