رئيس سيلتا فيغو: لا يوجد محادثات مع ريال مدريد حول فيغا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس سيلتا فيغو الإسباني، كارلوس مورينيو، صعوبة مهمته في الاحتفاظ باللاعب الموهوب غابرييل فيغا، بالنظر إلى الأندية المهتمة بخدمات اللاعب، فيما أكد عدم وجود محادثات من جانبه مع ريال مدريد.

وقال مورينيو: «نريد الإبقاء على غابرييل فيغا ولكن سيكون من المستحيل بسبب الشرط الجزائي في عقده. نحن نعرف أن لديه بعض العطاءات، ومن المستحيل مطابقتها في سيلتا»، وفق ما نشره فابريزيو رومانو.

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وتابع: «ريال مدريد لم يقترب منا من أجل فيغا، لكني لا أعلم ربما تحدثوا إلى بيئة اللاعب، كذلك أربعة من كبار إنجلترا طلبوا معلومات عن اللاعب».

واختتم: «مع صعوبة إقناع اللاعب بالبقاء، فإن خروجه وشيك الصيف المقبل، لكننا لن نسمح بمغادرته سوى بدفع شرطِه الجزائي كاملا».