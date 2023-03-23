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رئيس سيلتا فيغو: لا يوجد محادثات مع ريال مدريد حول فيغا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 04:37 مساء
رئيس سيلتا فيغو: لا يوجد محادثات مع ريال مدريد حول فيغا
لاعب نادي سيلتا فيغو الإسباني، غابرييل فيغا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس سيلتا فيغو الإسباني، كارلوس مورينيو، صعوبة مهمته في الاحتفاظ باللاعب الموهوب غابرييل فيغا، بالنظر إلى الأندية المهتمة بخدمات اللاعب، فيما أكد عدم وجود محادثات من جانبه مع ريال مدريد.

وقال مورينيو: «نريد الإبقاء على غابرييل فيغا ولكن سيكون من المستحيل بسبب الشرط الجزائي في عقده. نحن نعرف أن لديه بعض العطاءات، ومن المستحيل مطابقتها في سيلتا»، وفق ما نشره فابريزيو رومانو.

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وتابع: «ريال مدريد لم يقترب منا من أجل فيغا، لكني لا أعلم ربما تحدثوا إلى بيئة اللاعب، كذلك أربعة من كبار إنجلترا طلبوا معلومات عن اللاعب».

واختتم: «مع صعوبة إقناع اللاعب بالبقاء، فإن خروجه وشيك الصيف المقبل، لكننا لن نسمح بمغادرته سوى بدفع شرطِه الجزائي كاملا».

كشافو ريال مدريد يتابعون اللاعب
وأرسل ريال مدريد كشافيه لمتابعة اللاعب البالغ من العمر 20 عاما في مباراة فريقه أمام إسبانويل هذا الأسبوع، إلى جانب أبرز أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أبدت اهتماما باللاعب، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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