  • Alwasat News
Atwasat

بين أومتيتي وأدارابيويو.. إنتر يبحث عن بديل سكرينيار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 09:46 مساء
بين أومتيتي وأدارابيويو.. إنتر يبحث عن بديل سكرينيار
لاعب فريق ليتشي الإيطالي صامويل أومتيتي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف الصحفي بجريدة «سكاي سبورت» إيطاليا فابريزيو رومانو أن نادي إنتر ميلان الإيطالي بدأ البحث عن تعويض رحيل مدافعه ميلان سكرينيار نحو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال رومانو أن إنتر حدد مدافع برشلونة السابق ولاعب فريق ليتشي الإيطالي الحالي صامويل أومتيتي خيارًا لتعزيز مركز قلب الدفاع، إلا أنه معجب أكثر بقلب الدفاع الإنجليزي توسين أدارابيويو لاعب فريق فولهام.

- كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي
- لا جديد.. مستقبل لوكاكو مع الإنتر يتحدد في الصيف

وأكدت جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت» أن إنتر دخل قبل أسابيع قليلة في محادثات مع برشلونة من أجل أومتيتي، حيث أكدت استعداد «النيراتزوري» لتحمل راتب اللاعب الكبير، مقابل ترك برشلونة اللاعب مجانًا.

مدافع أكثر جاذبية
ومع ذلك، هناك مرشح آخر على رادار الجانب الإيطالي يبدو أنه أكثر جاذبية لمديري النادي، إنه المدافع الإنجليزي لفريق فولهام توسين أدارابيويو، الذي يُعتبر أحد اللآلئ في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث العمر والجودة وبسبب وضعه التعاقدي أيضًا.

ولعب قلب الدفاع البالغ (25 عامًا) والذي تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» 19 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب اختياره أحد أبرز اللاعبين في فريق العام للموسم الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط

السفينة «أوشن فايكينغ» تنقذ 153 مهاجرا في البحر المتوسط
«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!

«أميرة الثعابين» في بورما.. تنقذ السكان من الأفاعي ثم تطلقها حية!
إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال

إصابة جديدة لزلاتان قد تنهي موسمه وسط شكوك الاعتزال
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم

«دراسة»: اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في الغيوم
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث

رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض

بايدن هدف للنكات في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض
المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي

المدينة يفوز وديا على الأولمبي استعدادا لاستئناف الدوري الليبي
الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء

الإماراتي سلطان النيادي أول رائد عربي يسير في الفضاء
الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات

الجيش الأميركي يعلق الطلعات غير الأساسية لطائراته 24 ساعة بعد تحطم أربع مروحيات
عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد

عرض قطري للاستحواذ على مانشستر يونايتد
«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم

«جزء من كياني.. أخذوه مني».. الحرب تجبر يونانيًا على إغلاق فندقه بالخرطوم
بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس

بعثة الأهلي طرابلس تغادر إلى تونس
مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري

مدرب بايرن: لم يفت الآوان على الفوز بلقب الدوري
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق

نسبة المدخنين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى على الإطلاق
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجوم «الفورمولا 1» يقضون الإجازة في ممارسة هواياتهم
نجوم «الفورمولا 1» يقضون الإجازة في ممارسة هواياتهم
دورة مدريد للتنس: مدفيديف يعبر للدور الثالث وموراي يودع
دورة مدريد للتنس: مدفيديف يعبر للدور الثالث وموراي يودع
جائزة أذربيجان الكبرى: بيريس يفوز بسباق السرعة
جائزة أذربيجان الكبرى: بيريس يفوز بسباق السرعة
الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يهزم الجريح وست هام
الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يهزم الجريح وست هام
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل
وكيله: ماك أليستر سيغادر برايتون الصيف المقبل...
المزيد
«غابرييل فيغا» يأخذ خطوة حاسمة بشأن مستقبله
«غابرييل فيغا» يأخذ خطوة حاسمة بشأن مستقبله...
بين أومتيتي وأدارابيويو.. إنتر يبحث عن بديل سكرينيار
بين أومتيتي وأدارابيويو.. إنتر يبحث عن بديل سكرينيار...
الدوري الإيطالي: ميلان وروما يتقاسمان تعادلًا مثيرًا
الدوري الإيطالي: ميلان وروما يتقاسمان تعادلًا مثيرًا...
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني
«خطأ فادح» من الحكم قد يكلف دورتموند لقب الدوري الألماني...
الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يهزم الجريح وست هام
الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يهزم الجريح وست هام...
المزيد