بين أومتيتي وأدارابيويو.. إنتر يبحث عن بديل سكرينيار

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الصحفي بجريدة «سكاي سبورت» إيطاليا فابريزيو رومانو أن نادي إنتر ميلان الإيطالي بدأ البحث عن تعويض رحيل مدافعه ميلان سكرينيار نحو فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال رومانو أن إنتر حدد مدافع برشلونة السابق ولاعب فريق ليتشي الإيطالي الحالي صامويل أومتيتي خيارًا لتعزيز مركز قلب الدفاع، إلا أنه معجب أكثر بقلب الدفاع الإنجليزي توسين أدارابيويو لاعب فريق فولهام.

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وأكدت جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت» أن إنتر دخل قبل أسابيع قليلة في محادثات مع برشلونة من أجل أومتيتي، حيث أكدت استعداد «النيراتزوري» لتحمل راتب اللاعب الكبير، مقابل ترك برشلونة اللاعب مجانًا.

مدافع أكثر جاذبية

ومع ذلك، هناك مرشح آخر على رادار الجانب الإيطالي يبدو أنه أكثر جاذبية لمديري النادي، إنه المدافع الإنجليزي لفريق فولهام توسين أدارابيويو، الذي يُعتبر أحد اللآلئ في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث العمر والجودة وبسبب وضعه التعاقدي أيضًا.

ولعب قلب الدفاع البالغ (25 عامًا) والذي تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» 19 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى جانب اختياره أحد أبرز اللاعبين في فريق العام للموسم الماضي.