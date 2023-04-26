لا جديد.. مستقبل لوكاكو مع الإنتر يتحدد في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة «سكاي سبورت» فابريزيو رومانو أن مستقبل الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مع فريقه إنتر ميلان سيتحدد عقب نهاية الموسم الحالي، موضحا أنه لم يتم الحديث حول بقاء اللاعب في الفريق مع ناديه تشيلسي الإنجليزي.

وانضم لوكاكو إلى إنتر في الصيف الماضي بصفقة إعارة تنتهي في 30 يونيو المقبل، وأعلن إنتر عدم رغبته في تجديد إعارة اللاعب، الذي باعه إنتر من قبل إلى نادي تشيلسي بصفقة قياسية، وفق ما نشره فابريزيو رومانو عبر صفحته «بفيسبوك».

وصرح المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان الإيطالي بيبي ماروتا أن الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو سيعود إلى ناديه تشيلسي عقب نهاية فترة إعارته مع الفريق، مؤكداً أنه لم يجرِ اتخاذ قرارٍ بشأن مستقبله بعد.

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وقال ماروتا في تصريحات إعلامية في وقت سابق: «من المبكر أن نقول ما سيحدث لمستقبله. أتمنى أن يكون أداء روميلو القادم جيدًا، لكن حاليا أيا كان مستواه، فإنه سيعود إلى تشيلسي مع نهاية إعارته».

وأوضح فابريزيو رومانو أن المحادثات مع لوكاكو متوقفة حاليا، إذ ينتظر إنتر ليعرف إذا ما سيشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا، أم لا وكذلك اسم المدير الفني الذي سيقود الفريق.

الإصابة منعت لوكاكو من التألق

ومنعت الإصابة لوكاكو من المشاركة مع فريقه إنتر هذا الموسم، بعد أن لعب 17 مباراة فقط، وسجل خلالها خمسة أهداف، إلا أنه دشن عودة ممتازة بقيادته الفريق مؤخرا إلى تحقيق الفوز في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال «الدبابة» البلجيكي خلال تصريحات إعلامية: «المستقبل؟ يجب أن أكون حذرًا (على ما يقوله). انتبه... أريد أن أركز على إنتر وأقدم أفضل ما لديَّ لهذا النادي مباراة بعد مباراة».