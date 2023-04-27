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كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أبريل 2023, 01:21 مساء
كأس إيطاليا: إنتر يقصي يوفنتوس ويبلغ النهائي
لقطة من مواجهة يوفنتوس وإنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا، 26 إبريل 2023. (الإنترنت)
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بلغ إنتر المباراة النهائية من كأس إيطاليا في كرة القدم الأربعاء، بفوزه على يوفنتوس بهدف نظيف في إياب نصف النهائي، بعدما تعادل الفريقان بهدف لمثله ذهابا.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب في تورينو عندما انتزع المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو هدفا لإنتر في الوقت القاتل من ركلة جزاء بعدما كان فريق «السيدة العجوز» متقدما بهدف لمدافعه الدولي الكولومبي خوان كوادرادو سجله في الدقيقة 83، حسب «فرانس برس».

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لكن الحسم هذه المرة كان عبر المدافع فيديريكو دي ماركو الذي سجّل هدف الفوز في الدقيقة 15 عندما وصلته تمريرة بينية رائعة كسرت خط الدفاع في منطقة الجزاء، من زميله نيكولو باريلا.

ومنى يوفنتوس نفسه بالثأر من إنتر الذي حرمه التتويج بلقب المسابقة العام الماضي عندما تغلب عليه بأربعة أهداف لهدفين في المباراة النهائية قبل أن يسقطه في الكأس السوبر بهدفين لهدف.

مسابقة الكأس هي المنقذ الوحيد لموسم الفريقين الحالي على الأقل محليا، في ظل خروجهما من سباق الفوز بلقب الدوري المهيمن عليه نابولي المغرد خارج السرب.

يوفنتوس يحمل أملا رغم الهزيمة
لكن يوفنتوس الذي انتعش أخيرا بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده على خلفية فساد مالي وإداري، وبالتالي استعاد مركزه الثالث في جدول الدوري مع 59 نقطة حاليا، لا يزال يحمل أملا قاريا، وتحديدا في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، إذ سيواجه إشبيلية الإسباني ذهابا وإيابا ليحجز بطاقة النهائي.

في المقابل، يكافح إنتر لخطف المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وحقق فوزا مهما على إمبولي نهاية الأسبوع وعاد إلى سكة الانتصارات بعد خمس مباريات لم يذق فيها طعم الفوز حيث سجل أربع هزائم وتعادل.

الإنتر في طريقه الصحيح
ويواصل «نيراتسوري» أيضا مشواره القاري إذ بلغ نصف نهائي المسابقة الأوروبية الأم على حساب بنفيكا البرتغالي، حيث سيلاقي غريمه التاريخي وجاره ميلان.

وفي نصف النهائي الآخر، يحلّ فيورنتينا على أرض كريمونيزي الخميس في مسعى إلى بلوغ المباراة النهائية التي وضع فيها قدما، بفوزه في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين للبرازيلي أرتور كابرال والأرجنتيني نيكولاس غونساليس.

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