يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

القاهرة - بوابة الوسط

يستقبل فريق إنتر ميلان نظيره يوفنتوس في مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

يأتي هذا بعد تعادلهما ذهابا بهدف لمثله، ولا يزال يوفنتوس يمني نفسه بالثأر من إنتر، الذي حرمه التتويج بلقب المسابقة العام الماضي عندما تغلب عليه (4-2) في المباراة النهائية، قبل أن يسقطه في كأس السوبر (2-1).

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وتبقى مسابقة الكأس المنقذ الوحيد لموسم الفريقين الحالي، على الأقل محليا، في ظل خروجهما من سباق الفوز بلقب الدوري، المهيمن عليه نابولي المغرد خارج السرب. لكن يوفنتوس انتعش أخيرا بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده، على خلفية فساد مالي وإداري.

تحول لليوفنتوس في جدول ترتيب الدوري

يوفنتوس استعاد مركزه الثالث في جدول الدوري مع 59 نقطة حاليا، في انتظار القرار النهائي للقضاء الرياضي الإيطالي. كما أنه لا يزال يحمل أملا قاريا، وتحديدا في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، إذ سيواجه إشبيلية الإسباني ذهابا وإيابا في نصف النهائي.

ويكافح إنتر لخطف المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويواصل إنتر مشواره القاري، إذ بلغ نصف نهائي دوري الأبطال على حساب بنفيكا البرتغالي؛ حيث سيلاقي غريمه التاريخي وجاره ميلان.