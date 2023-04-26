  • Alwasat News
Atwasat

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 03:54 مساء
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان. (إنترنت)
alwasat radio

يستقبل فريق إنتر ميلان نظيره يوفنتوس في مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، في مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

يأتي هذا بعد تعادلهما ذهابا بهدف لمثله، ولا يزال يوفنتوس يمني نفسه بالثأر من إنتر، الذي حرمه التتويج بلقب المسابقة العام الماضي عندما تغلب عليه (4-2) في المباراة النهائية، قبل أن يسقطه في كأس السوبر (2-1).

- ريال مدريد بـ«ثقة» يحل ضيفا على تشيلسي «المهزوز» لقطع تذكرة نصف نهائي دوري الأبطال

وتبقى مسابقة الكأس المنقذ الوحيد لموسم الفريقين الحالي، على الأقل محليا، في ظل خروجهما من سباق الفوز بلقب الدوري، المهيمن عليه نابولي المغرد خارج السرب. لكن يوفنتوس انتعش أخيرا بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة من رصيده، على خلفية فساد مالي وإداري.

تحول لليوفنتوس في جدول ترتيب الدوري
يوفنتوس استعاد مركزه الثالث في جدول الدوري مع 59 نقطة حاليا، في انتظار القرار النهائي للقضاء الرياضي الإيطالي. كما أنه لا يزال يحمل أملا قاريا، وتحديدا في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، إذ سيواجه إشبيلية الإسباني ذهابا وإيابا في نصف النهائي.

ويكافح إنتر لخطف المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويواصل إنتر مشواره القاري، إذ بلغ نصف نهائي دوري الأبطال على حساب بنفيكا البرتغالي؛ حيث سيلاقي غريمه التاريخي وجاره ميلان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت

ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت
تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة

تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»

«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت ...
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»

الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية...
«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة
«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة
خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات الدوري الإنجليزي
خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات ...
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في ...
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
مدفيديف يعلن مشاركته في دورة تشوهاي الصينية للتنس
مدفيديف يعلن مشاركته في دورة تشوهاي الصينية للتنس...
بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ السائقين
بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ ......
دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل بثلاثية «قاتلة»
دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل......
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام......
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في ......
المزيد