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الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يهزم الجريح وست هام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 أبريل 2023, 06:41 مساء
الدوري الإنجليزي: كريستال بالاس يهزم الجريح وست هام
ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس يحتفل بهدفه في مرمى وست هام بالدوري الإنجليزي، 29 إبريل 2023. (الإنترنت)
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حسم كريستال بالاس إلى حد كبير بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز رابع في أبريل بقيادة مدربه الجديد القديم روي هودجسون، وجاء على حساب ضيفه وجاره الجريح وست هام بنتيجة مثيرة بأربعة أهداف لثلاثة السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين.

ورفع فريق هودجسون رصيده إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر موقتاً بفارق 11 نقطة عن ليستر الثامن عشر الذي يلتقي الإثنين مع إيفرتون، فيما بقي وست هام في صلب الصراع على البقاء بعدما تجمد رصيده عند 34 في المركز الخامس عشر بهزيمته السابعة عشرة للموسم، حسب «فرانس 24».

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وما يزيد من صعوبة مهمة فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز أنه سيواجه الجارين مانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب ومانشستر يونايتد الرابع الأربعاء والأحد المقبلين.

وبعدما تخلف في الدقيقة 9 بهدف للتشيكي توماش سوتشيك، ردّ بالاس بثلاثة أهداف للغاني جوردان أيو في الدقيقة 15 والعاجي ويلفريد زاها بالدقيقة 20 والغاني الآخر جيفري شلوب عند الدقيقة 30، لكن الضيوف قلصوا الفارق عبر الجامايكي ميكايل أنتونيو بالدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض بثلاثة أهداف لاثنين.

المغربي قلص النتيجة
وفي الشوط الثاني، وسع بالاس الفارق مجدداً بفضل ركلة جزاء نفذها إيبيريتشي إيزه في الدقيقة 66، قبل أن يقلص المغربي نايف أكرد الفارق مجدداً في الدقيقة 72 من دون أن يكون ذلك كافياً لحرمان بالاس من فوز رابع منذ عودة هودجسون لاستلام الفريق في 21 مارس خلفاً للفرنسي باتريس إيفرا.

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