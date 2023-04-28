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الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتمسك واليونايتد يفرط في المراكز المؤهلة للأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 أبريل 2023, 02:54 مساء
الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يتمسك واليونايتد يفرط في المراكز المؤهلة للأبطال
لقطة من مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، 27 إبريل 2023. (الإنترنت)
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سجل كالوم ويلسون هدفين ليقود نيوكاسل يونايتد إلى إحكام قبضته في الدوري الإنجليزي على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوزه الساحق بأربعة أهداف لهدف على إيفرتون الذي يواجه الهبوط في غوديسون بارك الخميس. وفي البطولة ذاتها، قلب توتنهام هوتسبير تأخره بهدفين، ليتعادل بهدفين لمثلهما مع مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة الخميس.

على ملعب «غوديسون بارك»، حقق نيوكاسل القادم من فوز ساحق على توتنهام بسداسية لهدف، انتصاره السابع في آخر ثماني مراحل، رافعا رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام يونايتد الذي خاض مباراة أقل من فريق المدرب إدي هاو، حسب «فرانس برس».

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ويدين نيوكاسل بالانتصار الذي عزز حلمه بالمشاركة في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003، إلى كالوم ويلسون الذي سجل هدفين، الأول في الدقيقة 28 بعدما سقطت الكرة أمامه إثر تسديدة لزميله البرازيلي جوليتون صدها الحارس جوردان بيكفورد، والثاني في الدقيقة 75 بتسديدة من خارج المنطقة بالدقيقة 75، رافعا رصيده الشخصي إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وسجل كل من جوليتون بكرة رأسية بعد تمريرة من جو ويلوك في الدقيقة 72 والبديل جايكوب مورفي، بعد تمريرة من البديل الآخر السويدي ألكسندر إيزاك إثر مجهود فردي بالدقيقة 81، الهدفين الآخرين، فيما كان هدف إيفرتون الوحيد عبر دوايت ماكنيل من زاوية صعبة، إثر ركلة ركنية قبل ثوان من الهدف الرابع للضيوف عند الدقيقة 80.

وما يزيد من حظوظ نيوكاسل بالعودة إلى دوري الأبطال أنه متقدم بفارق ثماني نقاط عن توتنهام والمتألق أستون فيلا، وتسع عن ليفربول السابع قبل خمس مراحل على نهاية الموسم، مع بقاء مباراتين صعبتين عليه ضد أرسنال المتصدر في المرحلة الخامسة والثلاثين وتشلسي في المرحلة الختامية.

يونايتد يفرط بنقطتين
وفي البطولة ذاتها، قلب توتنهام هوتسبير تأخره بهدفين، ليتعادل بهدفين لمثلهما مع مانشستر يونايتد في مباراة مثيرة الخميس.

وبهذا التعادل، عزز يونايتد أقدامه في المركز الرابع، إذ يبتعد بفارق ست نقاط أمام توتنهام خامس الترتيب، وتتبقى له مباراتان مؤجلتان لتتقلص تماما آمال الفريق اللندني في التأهل إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وافتتح جيدون سانشو التسجيل لصالح يونايتد في الدقيقة السابعة بتسديدة منخفضة بقدمه اليمنى إلى داخل الشباك.

وضاعف ماركوس راشفورد تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول، مستغلا تمريرة من برونو فرنانديز، ليتفوق على إريك داير ويضع الكرة في الشباك.

وأعاد الظهير بيدرو بورو فريقه إلى المباراة في الدقيقة 56، عندما سدد الكرة في الشباك بعد أن تصدى لاعبو يونايتد لمحاولة من هاري كين.

ورفع الهدف معنويات الفريق، وصنع عدة فرص، قبل أن يسجل سون هيونج- مين هدف التعادل في الدقيقة 79 من عرضية لعبها كين، لينقذ نقطة تحت قيادة المدرب المؤقت رايان ميسون.

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