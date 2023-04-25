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تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 04:55 مساء
تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة
تشافي هيرنانديز. (أرشيفية : الإنترنت)
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أكد مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أنه في حالة فوز فريقه بالدوري الإسباني هذا الموسم سيكون أمرًا مذهلًا، في الوقت الذي اعتبر فيه رأي المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بأن فارق الـ11 نقطة بين الفريقين في الترتيب لا يعكس الواقع، بأنه ثناءً كبير.

قال تشافي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة رايو فاييكانو في الجولة 31 من «الليغا»، «أتفق مع أنشيلوتي. هذا يعني أننا قمنا بعملنا بطريقة ممتازة، لا أرى ذلك انتقادًا، هذا يقول الكثير عما نقوم به في الدوري»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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وأضاف: «حسمنا بالفعل التأهل للتشامبيونز ليغ قبل ثماني جولات على نهاية الليغا، تذكروا أين كنا العام الماضي، هكذا تكون المقارنة، وليس بالأيام التي فزنا خلالها بالثلاثية».

وامتنع المدرب الكتالوني عن الحديث حول وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي في برشلونة، ومزح بشأن العشاء الذي جمع مهاجم البرسا السابق بزملائه القدامى سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، وقال ضاحكاً: «وصلت حين بدأوا في تناول الحلوى بالفعل».

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