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جاكسون لاعب ممفيس أفضل مدافع في الدوري الأميركي للسلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أبريل 2023, 03:13 مساء
جاكسون لاعب ممفيس أفضل مدافع في الدوري الأميركي للسلة
لاعب ممفيس غريزليز جارين جاكسون جونيور. (فرانس برس)
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اختير لاعب ممفيس غريزليز جارين جاكسون جونيور، أكثر لاعب تصديًا للكرات في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، أفضل مدافع في الدوري، الإثنين، كما فاز الأميركي البالغ 23 عامًا، والذي يخوض موسمه الخامس مع غريزليز، بالجائزة لأول مرة بعد حصوله على 56 صوتا من أصل 100 صوت في المركز الأول و391 نقطة إجمالية من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين.

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حل بروك لوبيز، لاعب ميلووكي باكس ثانيا مع 309 نقاط و31 صوتًا في المركز الاول، وإيفان موبلي لاعب كليفلاند كافالييز ثالثًا مع 101 نقطة. وأصبح جاكسون ثاني أصغر لاعب يفوز بجائزة أفضل مدافع في الدوري بعد دوايت هاورد في العام 2009، حسب «فرانس برس».

بلغت معدلات جاكسون 18.6 نقطة و6.8 متابعة وتمريرة حاسمة وسرقة للكرة مع ممفيس صاحب ثالث أفضل دفاع في الدوري في الموسم المنتظم، والذي أنهاه في المركز الثاني في المنطقة الغربية بسجل (51-31).

تصدر جاكسون الذي أمضى والده 13 موسمًا في الدوري وساعد سان إنتونيو سبيرز في الفوز باللقب العام 1999، ترتيب اللاعبين بمعدل ثلاثة تصديات في المباراة الواحدة خلال الموسم المنتظم. وقال «تضع نفسك في مرتبة ثانوية وكل ما يتعلق بالفريق في المركز الأول. والدي فعل ذلك دائمًا في مسيرته، كان يريد دائمًا أن يلعب ليفوز. كان ممتنًا بما يكفي لتحقيق لقب وهذا ما أحاول فعله الآن، أن أحقق واحدًا بنفسي».

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