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مانشستر يونايتد يعلن إصابة راشفورد وغيابه عن مواجهة إشبيلية في «اليوروبا ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 05:31 مساء
مانشستر يونايتد يعلن إصابة راشفورد وغيابه عن مواجهة إشبيلية في «اليوروبا ليغ»
لقطة إصابة لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وخروجه من مواجهة إيفرتون بالدوري الإنجليزي، 8 إبريل 2023. (الإنترنت)
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الأربعاء، أن مهاجمه الدولي ماركوس راشفورد سيغيب عن مباراة ذهاب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ» ضد إشبيلية الإسباني، الخميس، بسبب تعرضه لإصابة في العضلات من المحتمل أن تبعده عن «بضع مباريات».

وأسهم راشفورد البالغ من العمر 25 عاما وصاحب 28 هدفا هذا الموسم، في فوز مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين السبت في الدوري الإنجليزي، بتمريرة حاسمة للفرنسي أنتوني مارسيال مسجل الهدف الثاني، قبل أن يترك مكانه للهولندي فاوت فيخهورست في الدقيقة 81، وفق «فرانس 24».

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وقال يونايتد في بيان: «ماركوس راشفورد لن يكون متاحًا في مباراة ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس أمام إشبيلية بسبب إصابة عضلية».

وأضاف «انسحب المهاجم في الدقيقة 80 من فوز السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز على إيفرتون على ملعب أولد ترافورد، وتوجه على الفور إلى غرفة الملابس لتلقي العلاج».

الغياب لبضع مباريات
وتابع «أشار التقييم اللاحق للإصابة إلى أن ماركوس لن يكون متاحًا لبضع مباريات، لكن من المتوقع أن يعود قبل نهاية الموسم».

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