ماركوس راشفورد: الاستسلام أمام ليفربول.. «كلام فارغ»

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد الأربعاء أن الكلام عن استسلام فريقه في الخسارة المذلة ضد مضيفه وغريمه ليفربول بسباعية نظيفة في الدوري الأحد الماضي «فارغ»، معتبرًا أن الانهيار في الشوط الثاني يعود إلى الافتقار في التنظيم.

ومني يونايتد بأسوأ خسارة له في جميع المسابقات منذ 1931 بعد أن تلقى ستة أهداف في الشوط الثاني، لتنتهي مباراة للمرة الأولى بين الغريمين بهذا الفارق، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».



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يتطلع يونايتد لوضع هذه الهزيمة خلفه عندما يستقبل ريال بيتيس الإسباني الخميس في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

قال هداف الفريق هذا الموسم عشية المباراة «لم نستسلم، هذا كلام فارغ. لم نكن منظمين نعم، التواصل كان سيئًا نعم، لهذا تلقينا الأهداف».

الابتعاد عن مبادئ الفريق

وتابع «أعتقد أن الجميع كان يحاول العودة في المباراة لدرجة أننا ابتعدنا كثيرًا عن مبادئ الفريق، مع ومن دون الكرة، الآن علينا إعادة الأمور إلى نصابها. هذا كل ما يمكننا القيام به، ولا جدوى من التفكير فيما حدث لأننا لا نستطيع تغييره».

واستمرت عقدة مانشستر يونايتد في أنفيلد، إذ لم يحقق الفوز هناك منذ العام 2016، ومني الموسم الماضي بخسارة أربعة صفر ذهابًا في الدوري على الملعب ذاته، علمًا أنه خسر أيضًا المباراة الأولى على أرضه بخماسية نظيفة.