  • Alwasat News
Atwasat

مشاركة راشفورد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية «محل شك»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 فبراير 2023, 06:43 مساء
مشاركة راشفورد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية «محل شك»
لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قال الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، الجمعة، إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا سيكون مهاجمه المتألق هذا الموسم ماركوس راشفورد جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم ضد نيوكاسل على ملعب ويمبلي الأحد.

يقدم ابن الـ25 عامًا موسمًا مميزًا وساهم في تأهل الشياطين الحمر على حساب برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس، إثر فوزهم بهدفين لهدف في أولد ترافورد بعد تعادلهم الاسبوع الماضي في كامب نو بهدفين لمثلهما، وفق ما صرح به لشبكة «سكاي سبورت».

- الدوري الإنجليزي: بثنائية راشفورد.. «يونايتد» يهزم «ليستر»
- مدرب مانشستر: النادي يعمل على تجديد عقد راشفورد

خرج راشفورد الذي سجل 24 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، في الدقيقة 88 وبدا وكأنه يلمح عبر حسابه على «إنستغرام» أنه تعرض لإصابة بعدما نشر صورة على خاصية الـ«ستوري» وهو يخرج نحو نفق غرف الملابس مرفقة برمز تعبيري لشخص مضمد الرأس (مريض أو مصاب).

وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي الجمعة عما إذا كان راشفورد جاهزًا، قال تن هاغ «لا أعلم. اللاعبون يأتون إلى هنا (المركز التدريبي في كارينغتون). علينا أن نقوم بالكشوفات والفحوصات الطبية».

انتظار فحص دقيق
وتابع «قمنا بذلك أمس ولكن بعد المباراة مباشرة لا يمكنك تحديد ذلك، يجب أن ننتظر فحصًا دقيقًا مئة في المئة».
كما أكد تن هاغ أن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي لم يلعب منذ مطلع الشهر لن يكون متاحًا.

يتطلع مانشستر يونايتد لإنهاء جفاف دام ستة أعوام عندما حقق في 2017 لقب كأس الرابطة بالذات ويوروبا ليغ، فيما يبحث نيوكاسل عن لقب محلي أول منذ 1955.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة (0 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد والمحلة (0 - 0)
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي (0 - 2)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والأولمبي (0 - 2)
أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي

أوكرانيا تعلن تحضير هجوم مضاد مع مرور عام على بدء الغزو الروسي
استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات

استئناف منافسات الدوري الليبي بعد سلسلة من العقوبات
«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها

«الليبية للاستثمار»: لا إجراءات جديدة على أصول المؤسسة وأموالها في بلجيكا أو ضد ...
هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة

هزة أرضية في مصر بقوة 4.1 يشعر بها سكان القاهرة
في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا

في العدد 379: الأزمة تنتظر حلا خارج الصندوق.. وتراجع نفط ليبيا
الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا

الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا
مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه

مجلس الدولة يؤجل جلسة التصويت على التعديل الدستوري ومحتجون يطالبون برفضه
وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة ...
مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية

مجلس النواب ينشر التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة

المؤسسة العسكرية ودورها في وحدة كيان الأمة والدولة
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول

لنقي: إجراء الانتخاب التشريعية فقط من شأنه أن يعيدنا إلى المربع الأول
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإسباني سيرخيو راموس يعتزل اللعب دوليًّا
الإسباني سيرخيو راموس يعتزل اللعب دوليًّا
على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال
على ملعب بنينا.. المريخ يهزم بلوزداد بدوري الأبطال
بطولة ريو للتنس: ألكاراس يعبر بصعوبة لربع النهائي
بطولة ريو للتنس: ألكاراس يعبر بصعوبة لربع النهائي
دوري السلة الأميركي: فوز بوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس بعد معاناة
دوري السلة الأميركي: فوز بوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس بعد معاناة
نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال
نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات ......
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية ......
المزيد
قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ
قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام ......
مشاركة راشفورد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية «محل شك»
مشاركة راشفورد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية «محل شك»...
بيكفورد يجدد تعاقده مع إيفرتون حتى 2027
بيكفورد يجدد تعاقده مع إيفرتون حتى 2027...
نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان وأتلانتا لمركز الأبطال
نابولي لخطوة إضافية نحو حلمه ويوفينتوس مع الجار وميلان ......
دوري السلة الأميركي: فوز بوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس بعد معاناة
دوري السلة الأميركي: فوز بوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس بعد معاناة...
المزيد