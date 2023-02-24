مشاركة راشفورد في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية «محل شك»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، الجمعة، إنه لا يعرف حتى الآن ما إذا سيكون مهاجمه المتألق هذا الموسم ماركوس راشفورد جاهزًا للمشاركة في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم ضد نيوكاسل على ملعب ويمبلي الأحد.

يقدم ابن الـ25 عامًا موسمًا مميزًا وساهم في تأهل الشياطين الحمر على حساب برشلونة الإسباني إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس، إثر فوزهم بهدفين لهدف في أولد ترافورد بعد تعادلهم الاسبوع الماضي في كامب نو بهدفين لمثلهما، وفق ما صرح به لشبكة «سكاي سبورت».

- الدوري الإنجليزي: بثنائية راشفورد.. «يونايتد» يهزم «ليستر»

- مدرب مانشستر: النادي يعمل على تجديد عقد راشفورد

خرج راشفورد الذي سجل 24 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، في الدقيقة 88 وبدا وكأنه يلمح عبر حسابه على «إنستغرام» أنه تعرض لإصابة بعدما نشر صورة على خاصية الـ«ستوري» وهو يخرج نحو نفق غرف الملابس مرفقة برمز تعبيري لشخص مضمد الرأس (مريض أو مصاب).

وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي الجمعة عما إذا كان راشفورد جاهزًا، قال تن هاغ «لا أعلم. اللاعبون يأتون إلى هنا (المركز التدريبي في كارينغتون). علينا أن نقوم بالكشوفات والفحوصات الطبية».

انتظار فحص دقيق

وتابع «قمنا بذلك أمس ولكن بعد المباراة مباشرة لا يمكنك تحديد ذلك، يجب أن ننتظر فحصًا دقيقًا مئة في المئة».

كما أكد تن هاغ أن المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال الذي لم يلعب منذ مطلع الشهر لن يكون متاحًا.

يتطلع مانشستر يونايتد لإنهاء جفاف دام ستة أعوام عندما حقق في 2017 لقب كأس الرابطة بالذات ويوروبا ليغ، فيما يبحث نيوكاسل عن لقب محلي أول منذ 1955.