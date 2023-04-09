أوسيمين يسابق الزمن للحاق بمواجهة ميلان وشكوك حول مشاركته

القاهرة - بوابة الوسط

تدرب لاعب فريق نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين اليوم الأحد منفردًا، ولم يشارك في الحصة الجماعية للفريق، تاركًا مشاركته في لقاء ميلان المقبل محل شك.

يخوض نابولي مواجهة الذهاب في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل على ملعب سان سيرو، قبل أن يستقبل ميلان في مواجهة العودة بعدها بأسبوع على أرضية ملعب «دييغو أرماندوا مارادونا»، حسب «كالتشيو ميركاتو».

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ويأمل المدرب لوتشيانو سباليتي في عودة هداف الفريق المهاجم النيجيري أوسيمين قبل اللقاء المرتقب يوم الأربعاء، لأنه يعلم أن حسم الفوز في مواجهة الذهاب أمر بالغ الأهمية، إلى جانب أنه يتذكر الهزيمة القاسية برباعية أمام ميلان نفسه في الدوري قبل أيام والتي عانى فيها فريق الجنوب كثيرًا في غياب هدافه.

ويعاني أوسيمين من إصابة في الفخذ عاد بها من واجبه الدولي مع منتخب نيجيريا خلال التوقف الدولي، وأبعدته عن مباراتي ميلان وليتشي في الدوري الإيطالي الأسبوع الماضي.

سباليتي يفترض لحاقه بالمواجهة

وقال سباليتي في تصريحات إلى الصحفيين في وقت سابق: «فيكتور لا يمتلك أي فرصة للعب أمام ليتشي، لكن هناك احتمالات قوية لمشاركته ضد ميلان».

وأضاف «يتعين علينا الانتظار أولًا لمراقبة حالته خلال الأيام المقبلة، قبل مباراة الأربعاء المقبل في سان سيرو».