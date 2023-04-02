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أدريان رابيو: العودة إلى باريس غير محتملة وأركز على يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 05:16 مساء
أدريان رابيو: العودة إلى باريس غير محتملة وأركز على يوفنتوس
لاعب يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد لاعب يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو أنه يركز حاليًا على إنهاء الموسم مع فريقه قبل التفكير في مستقبله، موضحًا أنه لا توجد عودة محتملة إلى نادي باريس سان جيرمان في الوقت الحالي.

وتحدث اللاعب (27 عامًا) إلى شبكة «تيليفوت» الفرنسية اليوم الأحد حول مستقبله، موضحًا أنه يضع كامل تركيزه مع يوفنتوس في الوقت الحالي.

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وقال رابيو: «بصدق شديد لا يوجد شيء خاص. أسمع الكثير من الضوضاء، لا أملك حديثًا مع باريس، ولن أعود إلى هناك، على الأقل حتى الآن».
وأردف: «أعلم أنه يهم الكثير من الناس لكنني سأقولها مرة أخرى: أنا أركز حقًا على نهاية الموسم هذه مع يوفنتوس».

العودة مجانًا لباريس
وينتهي عقد متوسط الميدان الفرنسي أدريان رابيو مع فريقه الإيطالي يوفنتوس في يونيو المقبل، بينما لم يفتح يوفنتوس قنوات اتصال مع اللاعب أو ممثليه حول تجديد عقده مع الفريق.

انتقل أدريان رابيو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في يوليو 2019، مجانًا قادمًا من باريس سان جيرمان، ويبدو أنه سيعود نحو النادي الباريسي مجانًا مجددًا.

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