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مويس كين باق مع يوفينتوس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 09:17 مساء
مويس كين باق مع يوفينتوس
مويس كين يحتفل مع زملائه بهدفه في مرمى سيبيزيا، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مويس كين لاعب يوفينتوس الإيطالي والمعار من نادي إيفرتون الإنجليزي سيبقى في «اليوفي» بنسبة 100%.

وقال فابريزيو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «مويس كين، لم يعد لاعب إيفرتون حيث أن يوفينتوس قد أثار بالفعل بند خيار الشراء مقابل 28 مليون يورو».

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وأضاف رومانو: «الاتفاق الكامل كان قائمًا بالفعل العام الماضي، يمكن اعتبار كين 100% لاعب اليوفي».

إيقاف كين
وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي إيقاف المهاجم مويس كين مباراتين، على خلفية حصوله على طرد مباشر خلال مواجهة يوفينتوس وروما الأخيرة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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