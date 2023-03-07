مويس كين باق مع يوفينتوس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن مويس كين لاعب يوفينتوس الإيطالي والمعار من نادي إيفرتون الإنجليزي سيبقى في «اليوفي» بنسبة 100%.

وقال فابريزيو عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «مويس كين، لم يعد لاعب إيفرتون حيث أن يوفينتوس قد أثار بالفعل بند خيار الشراء مقابل 28 مليون يورو».

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وأضاف رومانو: «الاتفاق الكامل كان قائمًا بالفعل العام الماضي، يمكن اعتبار كين 100% لاعب اليوفي».