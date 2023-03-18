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مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 07:32 مساء
مدرب برشلونة: متحمس لـ«كلاسيكو» الغد
مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز من المؤتمر الصحفي لمواجهة الكلاسيكو في الدوري، 18 مارس 2023. (الإنترنت)
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أكّد مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز تحمسه لمواجهة الغد أمام ريال مدريد في كلاسيكو إسبانيا، مشيراً أنه كمشجع برشلوني يرغب في تحقيق الفوز بأول كلاسيكو له على ملعبه «سبوتيفاي كامب نو».

ويستضيف غدا الأحد برشلونة نظيره ريال مدريد في «كلاسيكو الأرض»، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعبه، قبل أن يلتقيا مجددا ضمن منافسات كأس إسبانيا.

وتابع: «سنحاول أن نمتلك الكرة، نريد أن نكون أفضل من مباراة الكأس الماضية، ريال مدريد يقدم أداءً جيدًا للغاية مؤخراً».

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وبسؤاله عن كون ريال مدريد مرشحاً لنيل الكأس، قال تشافي: «أعتقد أنها 50%. لدينا جماهيرنا وسوف يدعمونا ويشجعونا، إذا فزنا غداً سيكون فوزاً هاماً جدًا، بالتأكيد لن يحسم الدوري».

مشاركة بيدري
قال مدرب برشلونة أن لاعبه بيدري لن يشارك غداً أمام الريال، وأضاف: «هذه مباريات تحتاج أن تكون جاهز بنسبة 100٪. إذا لم تكن الأحاسيس جيدة، فلا داعي لفرض أي شيء، إنها ليست مباراة نهائي وستظل 12 مباراة متبقية، الأمر ليس حاسم. لا نريد أن نخسر بيدري شهرين آخرين».

بينما أكّد المدرب الإسباني جاهزيته لاعبيه أراوخو ورافينها وغافي لمباراة الغد، معلقاً أن الجميع يركّز على تحقيق نتيجة إيجابية من اللقاء.

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