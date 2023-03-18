مدرب ريال مدريد: أتمنى البقاء في النادي باقي حياتي...

صرّح المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي أنه يتمنى البقاء في النادي لبقية حياته، معبراً عن سعادته الكبيرة بتدريب الفريق الملكي.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة: «على النادي أن يقرر. أود حقًا أن أبقى في ريال مدريد طوال حياتي، لكن هذا مستحيل. أريد أن أستمر هنا»، وفق ما نشرته «ماركا».
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وتابع المدرب الإيطالي: «إذا كانوا يريدون مني البقاء ثلاثة أشهر، فسأستمتع ثلاثة أشهر. إذا أرادوا ثلاث سنوات، سأستمتع ثلاث سنوات».
كما امتدح كارلو أنشيلوتي مدافع الفريق إيدير ميليتاو قائلا: «إيدر ميليتاو أفضل مركز ظهير في العالم».
وأردف أنشيلوتي: «ليس مثالياً لأنه في بعض الأحيان لا يكون مُركّزاً بنسبة 100%، وأيضاً هو ليس بهذا الوسامة (يضحك)».
مواجهة برشلونة
وعن مواجهة برشلونة، قال مدرب ريال مدريد: «لكي نفوز بالكلاسيكو نحتاج شخصية البطل، والتحضير الجيد للقاء فردياً وهجومياً ودفاعياً، يجب أن نستمتع بالمباراة».
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