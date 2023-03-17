دوري الأبطال.. مواجهات نصف النهائي قد تشهد مواجهات محلية

القاهرة - بوابة الوسط

بعد انتهاء مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ومع تأهل فريقين إيطاليين، أو تأهل فريقين إنجليزيين، فإن احتمالية تواجه فريقين من البلد نفسه تبدو واقعا.

بعد ضمان إيطاليا لمقعد في نصف النهائي بالمواجهة الإيطالية الخالصة بين ميلان ونابولي، فإنه يمكن لإنتر حجز المقعد الثاني بتفوقه على بنفيكا، وتكون أولى مواجهات نصف النهائي إيطالية.

- قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ

- بايرن ميونيخ يقصي باريس سان جيرمان ويبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

على الجانب المقابل، يمكن أن تكون مشاهدة نصف نهائي إنجليزي صعبة، لكنها ليست مستحيلة، بعدما أوقعت القرعة مانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ الألماني، بينما يصطدم تشيلسي بريال مدريد الإسباني.

على الرغم من تجاوز السيتي لنادي لايبزيغ الألماني في دور الـ16 بثمانية أهداف لهدف في مجموع المباراتين، إلا أنه ليس مقياسا، فبايرن متصدر الدوري الألماني قد تخطى عقبة باريس سان جيرمان في الدور السابق بفوزه عليه ذهابا وإيابا، لذلك تبدو الكفة متعادلة بين الفريقين في احتمالية الصعود.

مواجهة تشيلسي أمام ريال مدريد

مهمة تشيلسي معقدة أكثر من سيتي، حينما يواجه ريال مدريد حامل اللقب، والساعي لتحقيق لقب البطولة للمرة الثانية تواليا، بعدما أصبح تحقيق الدوري صعبا بسبب فارق النقاط بينه وبين برشلونة، وصدامه في الكأس متأخرا بفارق هدف عن غريمه أيضا، وتنتظره مواجهة العودة في «الكامب نو».

استطاع ريال مدريد إقصاء ليفربول الإنجليزي في دور الـ16 بعد فوزه عليه ذهابا وإيابا، كما أنه حقق نتيجة عريضة أمام ليفربول في مواجهة الذهاب بإنجلترا بعدما فاز عليه بخماسية مقابل هدف، قبل أن يكرر فوزه إيابا بهدف نظيف، لذلك تبدو مهمة تشيلسي صعبة، مع مدربه غراهام بوتر الذي يعاني منذ فترة لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق، على الرغم من دعم الإدارة لمشروعه الرياضي.