قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط

ستكون المواجهة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بحسب القرعة التي سُحبت، الجمعة، في مدينة نيون السويسرية.

وستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم التي أحرز لقبها بايرن ست مرات آخرها العام 2020 فيما يبحث سيتي عن تتويجه الأول فيها بقيادة مدربه بيب غوارديولا، وفق «فرانس برس».

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