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قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 مارس 2023, 01:55 مساء
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
كأس دوري أبطال أوروبا. (أرشيفية: الإنترنت)
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ستكون المواجهة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني الأبرز في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بحسب القرعة التي سُحبت، الجمعة، في مدينة نيون السويسرية.

وستكون المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في الأدوار الإقصائية للمسابقة القارية الأم التي أحرز لقبها بايرن ست مرات آخرها العام 2020 فيما يبحث سيتي عن تتويجه الأول فيها بقيادة مدربه بيب غوارديولا، وفق «فرانس برس».

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مواجهة من نفس البلد
وفي ظل فتح القرعة والسماح بمواجهات بين أندية من البلد نفسه ، جاء ميلان الإيطالي في مواجهة مواطنه المتألق نابولي، فيما يلعب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب مع تشلسي الإنجليزي وممثل إيطاليا الآخر إنتر مع بنفيكا البرتغالي.

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