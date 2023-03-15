«فيفا» يعتمد قرارات «مثيرة للجدل» خلال اجتماعه في كيغالي

القاهرة - بوابة الوسط

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مجموعة من القرارات المثيرة للجدل على هامش الاجتماع الـ73 لمجلس «فيفا»، والمنعقد في كيغالي العاصمة الرواندية، وناقش الاتحاد مجموعة من القضايا المتعلقة بكرة القدم العالمية ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وعقب الاجتماع تبنّى الاتحاد الدولي مجموعة من القرارات الهامة، التي تتعلق بمستقبل منافسات كرة القدم للرجال والسيدات، وصادق المجلس بالإجماع على جداول المباريات الدولية الممتد في الفترة ما بين 2025 وحتى 2030، وفق ما نشره موقع «فيفا» الرسمي.

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وحدّد الجدول أربعة فترات في السنة لإقامة مباريات ودية للمنتخبات، تنطلق بداية من مارس وحتى نوفمبر، وتمتد فترتا التوقف الدولي في مارس ويونيو لتسعة أيام وستقام فيها جولتان من المباريات الودية، بينما ستكون فترة توقف سبتمر 16 يوماً، وتشمل أربع جولات، بينما ستكون في نوفمبر تسعة أيام، ضمن جولتين فقط.

وبناءً عليه حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد المباراة النهائية لكأس العالم 2026، والتي ستنطلق الأحد 19 يوليو 2026، بينما ستنتهي المسابقات المحلية بتاريخ 25 مايو، مع وجود استثناء للمباريات النهائية القارية للأندية حتى موعد أقصاه 30 مايو من نفس العام.

وسيحصل اللاعبون على راحة لمدة 56 يوما قبل انطلاق بطولة كأس العالم، وهو نفس عدد الأيام التي سبقت نسخ 2010 و2014 و2018.

نظام المنافسة في كأس العالم 2026

قرر الاتحاد الدولي تعديل نظام المنافسة في كأس العالم 2026 من 16 مجموعة يتنافس فيها ثلاثة فرق، إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة منتخبات، بحيث يتأهّل إلى دور الـ32 المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات احتلّت المركز الثالث، ما يمنح المنتخبات فرصة خوض ثلاثة مباريات على الأقل في البطولة، إلى جانب تحقيق التوازن في أوقات الراحة للمنتخبات المشاركة.

كأس العالم للأندية 2025

عدّل «فيفا» نظام وموعد بطولة كأس العالم للأندية أيضاً بداية من نسخة 2025، بحيث يشارك 32 نادياً في البطولة التي ستنطلق في يونيو 2025، ويمثل أوروبا 12 فريقاً، بينما يتأهّل من أميركا الجنوبية ستة فرق، ومن أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية يتأهل أربعة فرق، إلى جانب ناد وحيد من أوقيانوسيا، وناد من البلد المستضيف للبطولة.

وسيتم اختيار الفرق المشاركة عن القارات التي لديها أكثر من أربعة مقاعد، بناء على حاملي لقب بطولة دوري الأبطال في النسخ الأربعة التي تسبق انطلاق البطولة، كما سيتم استكمال المقاعد المتبقية من الفرق ذات التنصيف الجيّد في القارة، والتي سيحددها الاتحاد القاري.

بينما سيتأهل من أوقيانوسيا النادي صاحب التصنيف الأفضل في القارة في الفترة ما بين 2021 وحتى 2024، بينما سيتم تحديد آلية اختيار النادي الممثل للبلد المضيف لاحقاً.

معايير رياضية لتصنيف الأندية

بينما سيتم لاحقاً تحديد مجموعة من المعايير الرياضية، التي ستمكّن الاتحادات القارية من تصنيف الأندية، إلى جانب اختيار النادي الممثل للبلد المستضيف، وكذلك تحديد النادي المتأهّل في حال تمكن أحد الأندية من تحقيق لقب بطولة دوري الأبطال مرتين أو أكثر.

بطولة جديدة للأندية

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنظيم بطولة جديدة للأندية المتوّجة بأهم البطولات القارية على مستوى الأندية، تنطلق 2024، ويشارك فيها الأندية الأبطال من كل القارات، إلى جانب بطل دوري أبطال أوروبا الذي سينتظر الفائز من التصفيات بين أندية القارات الأخرى في المباراة النهائية، التي ستُقام على أرض محايدة.

وانتقد رئيس رابطة «لا ليغا» الإسبانية خافيير تيباس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات صحفية نقلتها «سكاي سبورت»، قائلا: «الفيفا يواصل ممارساته الخاطئة في اتخاذ قرارات أحادية الجانب على أجندة كرة القدم العالمية، ويُظهر تجاهلًا تامًا لأهمية البطولات الوطنية ومجتمع كرة القدم بشكل عام».

وتابع: «يتجاهل «الفيفا» تماماً الضرر الاقتصادي الذي تسببه هذه القرارات للبطولات في جميع أنحاء العالم.. لم يتم التشاور مع الدوريات حول أي من التغييرات المقدمة اليوم، خاصة فيما يتعلق بالمسابقة السنوية الجديدة للأندية».

واختتم تيباس تصريحاته قائلا: «سنجتمع في منتدى الدوريات العالمية وسنحلل قرارات الاتحاد الدولي، وسنقرر الخطوات التالية التي سننتهجها»، وفق «فيفا».

الجدول الزمني الذي يؤثر على رفاهية اللاعبين

كما تضامن الرئيس التنفيذي لاتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين ماهيتا مولانجو مع رئيس «لا ليغا»، واصفاً التغييرات التي أجراها الاتحاد الدولي بأنها تحتاج للتقويم.

قال مولانجو: «الصيغة الموسعة لكأس العالم التي تم الإعلان عنها لعام 2026 تعني، مرة أخرى، أن المزيد من البطولات يتم إدخالها جبرًا في جدول مزدحم بالفعل».

وتابع: «من الصحيح أن «فيفا» استمع إلى مخاوف اللاعبين وأعلن عن مجموعة عمل لمعالجة القضايا الحرجة المتعلقة بازدحام المباريات ورفاهية اللاعبين. ومع ذلك، من الصعب جدًا رؤية كيف يتماشى ذلك مع التوسع المستمر في التقويم المحلي والدولي».

واختتم: «نحن نعلم أن عبء العمل الحالي الذي يواجهه اللاعبون له تأثير مستمر على رفاهيتهم، داخل وخارج الملعب.. لا يمكننا ببساطة دفعهم حتى يستريحوا».

الموافقة على الجدول الجديد

ووافق أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم والتي تضم 37 عضوا بمن فيهم الرئيس جياني إنفانتينو، إلى جانب 28 عضوا آخرين انتخبوا من قبل الاتحادات الأعضاء، على جدول المباريات الجديد.

بينما قال إنفانتينو، حول جدول مباريات كرة القدم الجديد: «يتمثّل هدفنا الجوهري بتنظيم مباريات كرة قدم على الوجه الأنسب وأن نكوِّن رؤية واضحة في هذا الخصوص، وفي الوقت نفسه حماية صحة وسلامة اللاعبين، والإقرار بأن العديد من المناطق هي بحاجة إلى رفع مستوى التنافسية في كرة قدم».

منافسات السيدات 2024 – 2025

تشمل رزنامة المباريات الدولية للسيدات في الفترة ما بين 2024 و2025 على ست فترات توقف، للسماح للاتحادات القارية بتنظيم منافسات التأهل الخاصة بها وإفساح المجال أمام الاتحادات الوطنية لإقامة مباريات ودية.

كما أضيفت تواريخ منافسات كرة القدم الأولمبية إلى جدول المباريات الدولية، وكذلك اعتماد النسخة الأولى من الكأس الذهبية «الكونكاكاف»، وفق موقع «الفيفا» الرسمي.

قرارات أخرى

كما صادق مجلس «فيفا» كذلك بالإجماع على تشكيل فريق عمل خاص معني بصحة وسلامة اللاعبين لضمان التطبيق السلس لمبادئ الصحة والسلامة مثل مبدأ فترات الراحة الإلزامية.

كما قرر مجلس الاتحاد الدولي في اجتماعه إنشاء مجموعة عمل تشمل كافة الاتحادات القارية لمراجعة ومناقشة نظام «فيفا» الأساسي، وعرضها في المؤتمر العام المقبل، وستدرس أيضاً إمكانية ضم ألعاب كرة القدم الإلكترونية ضمن نطاق «فيفا».

وتوصلت الجمعية العمومية إلى تعديل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المتعلقة بأوضاع وانتقالات اللاعبين بين الفرق خلال فترات التسجيل، نظراً للحاجة إلى ضمان توفير حماية أكبر للاعبي كرة القدم غير الموظفين.

تطوير المواهب

وخصص الاتحاد الدولي مبلغ 200 مليون دولار لتطوير المواهب حول العالم ورعايتهم، بين عامي 2023 و2026.

كأس العالم للكرة الشاطئية

وصادق «فيفا» على موعد انطلاق كأس العالم للكرة الشاطئية والتي ستقام في دولة الإمارات، في الفترة ما بين 16 و26 نوفمبر 2023.

بينما تقرر تخصيص مقاعد بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية في سيشيل 2025 كالتالي: أوروبا أربعة مقاعد، أفريقيا مقعدان، أمريكا الشمالية مقعدان، وأمريكا الجنوبية ثلاثة مقاعد، وأوقيانوسيا مقعد واحد، والدولة المستضيفة مقعد وحيد.