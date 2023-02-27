سيطرة أرجنتينية على جوائز الـ«فيفا»: ميسي لاعب العام وسكالوني أفضل مدرب ومارتينيز الحارس الأول

القاهرة - بوابة الوسط

توّج الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، نظير دوره الرئيسي في تتويج بلاده بلقب كأس العالم قطر 2022، متفوقًا بذلك على زميله في باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي ومواطن الأخير هداف ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة المتوج بالكرة الذهبية.

وكوفئ ابن الـ35 عامًا على قيادته الأرجنتين للفوز في نهاية العام المنصرم بكأس العالم للمرة الأولى منذ 1986، بالفوز على مبابي بالذات بعد التغلب على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح عقب تعادل المنتخبين 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

كما منح الاتحاد الدولي ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب عن العام الماضي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء اليوم الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وحصرت المنافسة على أفضل مدرب بين سكالوني، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم في قطر 2022، ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا الذي قاد فريقه إلى لقب الدوري الإنجليزي، ومدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، الذي حصد كأس دوري أبطال أوروبا مع الفريق الإسباني.

مارتينيز أفضل حارس

كما توج الاتحاد الدولي للعبة الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس مرمى عن العام الماضي، حيث ساهم الحارس بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم، بعدما تنافس مع حارس ريال مدريد تيبو كورتوا المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، والمغربي ياسين بونو الذي كان له دور بارز في وصول منتخب المغرب إلى نصف نهائي المونديال.

جائزة بوشكاش من نصيب مارتشين أوليكسي

أما جائزة بوشكاش لهذا العام فكانت من نصيب البولندي مارتشين أوليكسي بعد هدفه بقميص فريق وارتا بوزنان، من خلال مقصية ضد ستال رزيزو.

جائزة بيليه

وذهبت الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالمشجعين لصالح جماهير المنتخب الأرجنتيني. وفي لفتة طيبة، كرم «فيفا» الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه بجائزة خاصة منحها لزوجته، بعدها تحدث رونالدو بكلمات رثاء عن الإرث الذي تركه بيليه في عالم كرة القدم.