ميسي يقترب من جائزة الأفضل في العالم على حساب مبابي.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط

تتجدد المواجهة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله في باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي بعد نهائي تاريخي في مونديال قطر، إذ يتقارع اللاعبان الباريسيان، الإثنين، على جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل لاعب في العالم العام 2022، ويتنافس اللاعبان مع قائد ريال مدريد كريم بنزيمة المتوج بجائزة الكرة الذهبية الذي قلّل غيابه عن المونديال حظوظه في المنافسة.

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ميسي ومبابي يتواجهان من جديد بعد نهائي مونديال قطر الذي لا يزال راسخًا في الأذهان، حيث ترجح كل الترشيحات فوز أحدهما بجائزة «فيفا» لأفضل لاعب في العالم للعام 2022 خلال حفل يقام، الإثنين، حسب «فرانس برس».

ميسي يقترب من الجائزة العالمية

وكما حصل في ديسمبر الماضي، حين توجت الأرجنتين بلقب مونديال قطر على حساب مبابي وزملائه في المنتخب الفرنسي بطل 2018، تتجدد المواجهة بين الزميلين في سان جيرمان، حيث يبدو الأرجنتيني المرشح الأوفر حظًا في الحفل الذي يقام في باريس.

وتصب الترشيحات في صالح ميسي، الذي سبق أن نال لقب الأفضل العام 2019 في هذه الجائزة التي عاد «فيفا» ليمنحها العام 2016 بعد الانفصال عن جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول».

الأرجنتيني يشاهد ليفاندوفسكي

وسبق لميسي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات في إنجاز قياسي، أن تواجد على منصة تتويج حفل «فيفا»، لكنه اكتفى بمشاهدة البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينال اللقب في المناسبتين، فيما اكتفى الأرجنتيني بالمركز الثالث العام 2020 خلف غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والوصافة العام 2021 أمام المصري محمد صلاح.

لكن تتويج ابن الـ35 عامًا باللقب العالمي الذي كان الأول للأرجنتين منذ العام 1986، عزز من حظوظه ليكون الأفضل للعام 2022 في هذا السباق الذي تحدد بطله أصوات مدربي وقادة كافة المنتخبات الوطنية وصحفي من كل بلد، إضافة إلى الجماهير.