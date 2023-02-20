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ميسي ومبابي ونادال مع منتخب الأرجنتين وريال مدريد ضمن قائمة جوائز «لوريوس»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 05:33 مساء
ميسي ومبابي ونادال مع منتخب الأرجنتين وريال مدريد ضمن قائمة جوائز «لوريوس»
نجوم في قائمة جوائز «لوريوس». (إنترنت)
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رُشح الإسبانيان كارلوس ألكاراز ورافائيل نادال والأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي من بين آخرين لجوائز لوريوس للرياضة العالمية لعام 2023، وذلك عقب تصويت أجرته وسائل الإعلام الرياضية في جميع أنحاء العالم.

سيتنافس لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، الفائز ثلاث مرات بلوريوس، وقائدة فريق برشلونة للسيدات أليكسيا بوتياس، المرشحة للعام الثاني توالياً، على جائزتي الرياضية العالمية للرجال والسيدات لهذا العام، والتي رشح لها أيضاً ميسي ومبابي، والسباحة الأميريكية كيتي ليدكي، والمتزلجة ميكايلا شيفرين وغيرهم من الرياضيين، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

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كما أن فريق ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في 2022، من بين المرشحين لجائزة الفريق لهذا العام، على غرار المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عقب فوزه بكأس العالم. وسوف يتنافس لاعب التنس الإسباني الواعد كارلوس ألكاراز على جائزة أفضل موهبة صاعدة لهذا العام، بعد فوزه ببطولة أميركا المفتوحة واحتلاله صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين ليصبح الأصغر عمراً«19عاماً وأربعة أشهر وستة أيام»، الذي يتربع على عرش التصنيف.

وجرى الإعلان الإثنين عن المرشحين لمختلف فئات جوائز لوريوس العالمية الرياضية، وسيتم الكشف عن الفائزين عقب تصويت من لجنة التحكيم التابعة لأكاديمية لوريس، التي تتألف من 71 من أعظم أساطير الرياضة في كل العصور.

قائمة جوائز «لوريوس». (إنترنت)
قائمة جوائز «لوريوس». (إنترنت)
قائمة جوائز «لوريوس». (إنترنت)
قائمة جوائز «لوريوس». (إنترنت)
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