الأميركية شيفرين.. الأكثر تتويجاً في عالم التزلج

القاهرة - بوابة الوسط

باتت المتزلجة الأميركية ميكايلا شيفرين الأكثر تتويجاً في تاريخ جولات كأس العالم، بعد إحرازها السبت في آوره السويدية لقبها الـ87 في مسيرتها الزاخرة، مُتوجة بمسابقة التعرّج.

قبل أيام من عيدها الثامن والعشرين، كانت شيفرين قد عادلت الجمعة رقم السويدي إينغمار ستننمارك بـ86 فوزاً، بتحقيقها الفوز في مسابقة التعرّج الطويل، وفق فرانس برس.

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تقدّمت ابنة كولورادو السبت بفارق 92% من الثانية على السويسرية وندي هولدنر و95% من الثانية على السويدية آنا سفن لارسون، لتنفرد بالرقم القياسي العالمي.

قالت بعد إنجازها «يصعب فهم هذا الرقم القياسي. شقيقي وزوجته هنا، لقد فاجآني. هذا أمر مميز لي. تعيّن علي في المرحلة الثاني أن أكون ذكية وسريعة في آن».

تابعت في حديث لمذياع الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج «طبقت خطتي كما أردت اليوم».

اللقب 13 في كأس العالم

وهذا اللقب الثالث عشر في كأس العالم هذا الموسم لشيفرين، وذلك بعد ضمانها لقب كرة الكريستال العالمي نهاية الأسبوع الماضي ولقب كأس العالم في التعرّج الطويل.

وتحقّق شيفرين منذ عقد من الزمن الانتصار تلو الآخر في البطولات العالمية. وللمفارقة، حققت في آوره فوزها الأوّل في مسيرتها في ديسمبر 2012 بعمر السابعة عشرة.

وإلى اختصاصها بالتعرّج، حققت شيفرين انتصارات في فئات متنوعة على غرار التعرّج 53 لقبا، ففي التعرّج الطويل 20 لقبا، والتعرّج سوبر طويل خمسة ألقاب، وفي مسابقة الانحدار فازت بثلاثة ألقاب، وفي المتوازي خمسة، وفي مسابقة كومبينيه حققت لقبا واحدا.