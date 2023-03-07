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الاتحاد الأوروبي يعتزم تعويض جماهير ليفربول عن نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 09:39 مساء
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعويض جماهير ليفربول عن نهائي أبطال أوروبا أمام ريال مدريد
أمن ملعب نهائي دوري الأبطال 2022 يمنع جماهير ليفربول من الدخول للملعب. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» الثلاثاء أنه سيعوض أنصار ليفربول الإنجليزي الذين اشتروا تذاكر حضور المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ريال مدريد الإسباني العام الماضي وذلك بسبب أحداث شغب حالت دون تمكن بعضهم من متابعتها في المدرجات.

وجاء إعلان الاتحاد الأوروبي في أعقاب تقرير مستقل صدر أخيرا وحمّله «المسؤولية الأساسية» عن الأحداث الفوضوية قبل المباراة والتي «كادت تؤدي إلى كارثة».

وأكد «ويفا» في بيان أنه «سيجري تعويض جميع المشجعين... الذين عاشوا ظروفًا صعبة».

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وتابع أمين عام الاتحاد الأوروبي ثيودور ثيودوريديس «نعترف بالتجربة السلبية التي عاشها المشجعون، ولهذا السبب سنعوض الجماهير التي اشترت تذاكر حضور المباراة والذين عانوا صعوبات لدخول الملعب».

وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد وتوج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة حيث عانى مشجعو الفريق الإنجليزي للدخول إلى الملعب.

مشجعو ليفربول تعرضوا لمضايقات
وتعرض المشجعون للمضايقات لدى محاولتهم دخول الملعب وأطلق عليهم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج استاد دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية حيث تأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن التعويض «يغطي جميع مخصصات تذاكر ليفربول للنهائي، أي 19618 تذكرة».

وأوضح الاتحاد القاري أن مشجعي ريال مدريد والمشجعين الآخرين المعنيين بالفوضى في استاد فرنسا بإمكانهم المطالبة بتعويض أيضا، ولكن على أساس كل حالة على حدة.

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