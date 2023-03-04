بعد موسم مخيب.. ليفربول ينوي ترتيب أوراقه في الصيف

القاهرة - بوابة الوسط

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي للتخلي عن أربعة لاعبين في الصيف المقبل، بعد الموسم المخيّب الذي يمر به الفريق في الدوري الإنجليزي وكذلك دوري الأبطال.

ويحتل نادي ليفربول المركز السادس في الدوري برصيد 39 نقطة ويبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال بفارق سبع نقاط، فيما تعرض لخسارة كبيرة على أرضه أمام ريال مدريد الإسباني بخماسية مقابل هدفين في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

- فيرمينو ينوي ترك ليفربول في نهاية الموسم

- يورغن كلوب: أنا وليفربول مستقبلنا معا

وأعلن في وقت سابق اليوم مهاجم الفريق روبيرتو فيرمينو عزمه على الرحيل من النادي الصيف المقبل، لخوض تجربة جديدة.

وقال: «لقد حظيت بوقتي ولكن حان الوقت للذهاب. كان ليفربول أكبر وأعظم وأنجح أوقات حياتي مع المدير الفني يورغن كلوب، جنبا إلى جنب مع زملائي»، مؤكدا أنها «كانت رحلة لا تصدق».

ثلاثي على مشارف الرحيل

وبعد فيرمينيو، لم يفتح ليفربول أي مفاوضات مع الثلاثي نابي كيتا وأوكسليد تشامبرلين من أجل تجديد عقودهم مع الفريق، التي تنتهي الصيف المقبل، إلى جانب آرثر ميلو، الذي لا ينوي ليفربول تفعيل خيار شرائه من يوفينتوس الإيطالي.

فيما يكتنف الغموض مستقبل القائد المخضرم جيمس ميلنر «37 عامًا»، وحارس المرمى الثالث الإسباني أدريان «36 عاما».