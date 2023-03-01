يورغن كلوب: أنا وليفربول مستقبلنا معا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب أن مستقبله مرتبط بالنادي، وأن الاستمرار مع ليفربول هو أمر مفروغ منه.

وقال كلوب في تصريحات إعلامية اليوم: «لدينا مستقبل معًا، إنه قرارنا كيف نتعامل مع الأمور. لدينا قيم، لدينا مبادئ»، وفق ما نشرته جريدة «تايمز».

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وتابع المدرب الألماني: «نحن لا نبحث أن نكون مختلفين كنادٍ، نحن مختلفون بالفعل، لدينا مستقبل معا نمشيه سويا، وأنا هنا للمساعدة».

فيما أكد مدافع الفريق فيرجيل فان دايك بقاء مدربه على رأس القيادة الفنية للفريق، مشيراً أن مدربه سعيد بالعمل ويملك خططاً ومشاريعاً مستقبلية في الفترة المقبلة.

كلوب لا يفكر في ترك ليفربول

وأضاف فان دايك: «بالطبع كلوب سيبقى في ليفربول، يورغن هو مدرب «الريدز» ولن يتغير، إنه سعيد جداً في المدينة، بالطبع إنه حزين من الوضع الحالي للفريق، لكنه يأمل في الذهاب بعيدًا واستغلال المباريات المقبلة، باعتبارها الفرصة للنجاة.

وتابع: «آمل أن تأتي أوقات أفضل مرة أخرى، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الحالي».