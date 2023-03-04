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تشافي: برشلونة أصعب فريق في العالم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 05:21 مساء
تشافي: برشلونة أصعب فريق في العالم
مدرب برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، من المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا في الدوري، 4 مارس 2023. (الإنترنت)
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أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن النادي الكاتالوني هو أصعب فريق في العالم للإشراف عليه بسبب استعداد منتقديه دائماً لمهاجمته حتى بعد تحقيق انتصارات كبيرة.

وتغلّب برشلونة على غريمه اللدود ريال مدريد بـ(هدف لصفر) في ذهاب نصف نهائي كأس الملك الخميس على ملعب الأخير «سانتياغو برنابيو»، إلاّ أنه تعرض لانتقادات على خلفية أن فريقه لم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 34%، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

وقال تشافي إن المطالب لفريقه للعب كرة قدم جميلة وكذلك الفوز بالمباريات ورفع الألقاب تعني أن وظيفته أصعب من أي وظيفة أخرى في عالم الكرة المستديرة.

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تحدث «مايسترو» خط الوسط السابق في كاتالونيا في المؤتمر الصحافي الذي عقده قبل مباراة فريقه أمام فالنسيا الأحد في الدوري «تتغلب على ريال مدريد (واحد لصفر) ويبدو أنه ليس مقنعاً بما فيه الكفاية، بينما لو حصل خلاف ذلك لأقام الريال حفلة وطنية».
وأضاف «إذن هو أصعب ناد في العالم. الآن تصدقوني؟ لقد قلت ذلك العام الماضي وتعرضت لانتقادات بسببه».

وأردف «في برشلونة عليك أن تفوز وتُقنع، والاستحواذ بنسبة 70% وخلق 16 فرصة بينما يصنع المنافس ثلاث. هذا هو الهدف، وهذا هو هدفنا، لكن عليكم أن تفهموا أن المنافس هو حامل لقب الدوري الإسباني وبطل أوروبا، ونحن نتنافس معه».

انتقاد برشلونة.. عبث
واعتبر تشافي أنه من «العبث» انتقاد برشلونة لعدم الاحتفاظ بالكرة عندما واجه النادي المدريدي الذي اعتمد أسلوب الضغط العالي في الملعب.

وقال «لم نرغب في اللعب في منطقة الجزاء الخاصة بنا، لكن ريال دفعنا إلى هناك، لم يكن هذا هدفنا في المباراة».

ويستقبل برشلونة ضيفه فالنسيا ضمن منافسات المرحلة 24 في «لا ليغا» حيث يحظى بفرصة التقدم بفارق عشر نقاط قبل مواجهة ريال مدريد مع ريال بيتيس في اليوم ذاته، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

وأهدر برشلونة فرصة زيادة تقدمه في الصدارة بخسارته أمام ألميريا بهدف نظيف في المرحلة الماضية، في حين تعادل ريال مع جاره اللدود أتلتيكو بهدف لمثله في ديربي العاصمة مدريد.

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