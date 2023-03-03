بفوزه في «الكلاسيكو».. برشلونة يقترب من بلوغ نهائي كأس إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط



اقترب برشلونة من بلوغ نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بفوز ثمين في مباراة الكلاسيكو على مضيفه ريال مدريد بهدف لصفر الخميس، ضمن ذهاب نصف النهائي. وفشل الريال في الثأر من خسارته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية بثلاثة أهداف لهدف في العاصمة السعودية الرياض في يناير الماضي.

ووقع الريال على ملعبه «سانتياغو برنابيو» في المحظور عندما أهدى هدف المباراة الوحيد لغريمه بداية من خطأ في التمرير من الفرنسي إدواردو كامافينغا استغله لاعبو برشلونة بتسديدة اصطدمت بمدافع الميرينغي البرازيلي إيدر ميليتاو وتحولت إلى الشباك عن طريق الخطأ في الدقيقة 26، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وتقام مباراة الإياب على ملعب «كامب نو» في الخامس من أبريل المقبل.

وجلس الفرنسي أوريليان تشواميني والبلجيكي إيدين هازار على مقاعد البدلاء، فيما أشرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كامافينغا إلى جانب المخضرمين الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في الوسط. ودفع بالمدافع ناتشو فرنانديس على الرواق الأيسر، وغاب الفرنسي فيرلان مندي والمدافع النمساوي دافيد ألابا بسبب الإصابة.

في فريق برشلونة، دفع المدرب تشافي هيرنانديز بالمدافع الفرنسي جول كونديه أساسيا، مع فيران توريس في المقدمة إلى جانب غافي ورافينيا.

وجلس أنسو فاتي على مقاعد البدلاء، فيما غاب الفرنسي عثمان ديمبيليه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري بسبب الإصابة.

نجاعة برشلونية

وفشل الريال في الثأر من خسارته أمام برشلونة في نهائي الكأس السوبر الإسبانية بثلاثة أهداف لهدف في العاصمة السعودية الرياض في 15 يناير، في أول ألقاب لاعب وسطه السابق مدربه الحالي تشافي هيرنانديز.

ومن تسديدة واحدة في الشوط الأول سجل برشلونة الذي لم يستحوذ على الكرة سوى بنسبة 40 في المئة هدف السبق، ليظهر واقعيته مستفيدا من خطأ من كامافينغا وهدف عبر النيران الصديقة من ميليتاو الذي فشل فريقه في هز شباك منافسه، إذ سدد خمس مرات من دون أن يصيب الخشبات الثلاث.