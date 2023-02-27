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تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 05:24 مساء
تهديد ليفاندوفسكي قبل «كلاسيكو الأرض»
مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي أمام مانشستر يونايتد. (إنترنت)
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تبدو مشاركة المهاجم روبرت ليفاندوفسكي غير مؤكدة مع برشلونة  في «كلاسيكو الأرض» ضد الغريم ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، الخميس، بعد أن أعلن ناديه، الإثنين، عن إصابته بإجهاد عضلي في العضلة ذات الرأسين لفخذه الأيسر، ليصبح مهدداً.

وأضاف النادي الكتالوني في بيان أن اللاعب «غير متاح إلى حين معالجة المشكلة» من دون تحديد فترة غيابه، ويحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد على ملعب «سانتياغو برنابيو» في العاصمة بغياب المؤثرَين بيدري والفرنسي عثمان ديمبيليه بداعي الإصابة، حسب «فرانس برس».

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ويعول متصدر الدوري على ليفاندوفسكي بعد أن سجل (25) هدفًا في (31) مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم منذ انضمامه من بايرن ميونيخ الالماني في الصيف، وذكرت جريدة «ماركا» المدريدية أن المهاجم قد يغيب قرابة أسبوعين ليعود قبل «الكلاسيكو» الذي سيجمع الغريمين بـ«الليغا» في 19 مارس، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن تعافيه قد يستغرق وقتا أقل.

ويُقام إياب نصف نهائي الكأس على ملعب «كامب نو» في الخامس من أبريل المقبل، ومن المتوقع أن يكون جميع الغائبين تعافوا في حينها، وخرج برشلونة الخميس الماضي من الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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