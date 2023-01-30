«كلاسيكو جديد».. ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الإثنين، في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بمدينة لاس روثاس الرياضية، عن مواجهة كلاسيكو مثيرة بين ريال مدريد وبرشلونة.

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تقام مباراة نصف النهائي الأخرى بين أوساسونا وأتلتيك بلباو، ويستقبل ريال مدريد غريمه الكتالوني أولا في سانتياغو برنابيو على أن يحتضن كامب نو مباراة العودة الحاسمة.

في المقابل سيستضيف أوساسونا الفريق الباسكي أولا في السادار على أن يقام لقاء العودة في سان ماميس.