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«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 03:22 مساء
«آس» الإسبانية: عودة قريبة لزيدان في عالم التدريب
زين الدين زيدان. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشفت جريدة «آس» الإسبانية الشهيرة بعضا من تفاصيل مستقبل المدرب الفرنسي الكبير زين الدين زيدان، وأكدت أنه بات قريبا من العودة إلى عالم التدريب داخل المستطيل الأخضر، بعد فترة راحة طويلة.

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وأكدت الجريدة الإسبانية أن زيدان بدأ التفكير بشأن مستقبله التدريبي، بعد أن ضاعت آماله في قيادة منتخب فرنسا، بعد تمديد عقد المدير الفني ديديه ديشان حتى 2026.

صبت الترشيحات في خلافة زيدان لديشان على خلفية إخفاق الأخير في الحصول على ثاني كأس عالم تواليا، بالخسارة أمام الأرجنتين بالنسخة الأخيرة في قطر 2022، إلا أن الاتحاد الفرنسي قرر بقاء ديشان.

زيدان يظهر على طاولته أربعة أندية، هي باريس سان جيرمان، بايرن ميونخ، يوفنتوس وريال مدريد، ولم يخض زيدان أي تجربة تدريبية منذ مغادرة ريال مدريد في العام 2021.

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