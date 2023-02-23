مدرب لايبزيغ يقفل الباب أمام رحيل غفارديول

القاهرة - بوابة الوسط

أقفل مدرب لايبزيغ الألماني ماركو روزه الباب أمام رحيل قلب الدفاع الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول، وذلك بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخطف غفارديول بضربة رأسية هدف التعادل أمام سيتي، كما قلّص خطورة المهاجم العملاق النرويجي إرلينغ هالاند، في أمسية لم ينجح فيها الأخير في هز الشباك، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وبات غفارديول في عامه الثاني مع لايبزيغ قادما من دينامو زغرب، هدفا للعديد من الأندية الأوروبية جراء المستوى الرائع الذي ظهر به إن كان مع فريقه أو بقميص منتخب بلاده في مونديال قطر العام الماضي.

المغادرة بعد «نكونكو»

وكانت وسائل إعلام ألمانية قد نقلت عن غفارديول قوله «ربما سأغادر بعد كريستوفر (نكونكو)» في إشارة إلى تقارير أفادت بأن المهاجم الفرنسي توصل إلى اتفاق مع تشيلسي الإنجليزي.

وضع روزه حدا للتكهنات بشأن مستقبل قلب الدفاع، والذي من المرجح أن يغادر إلى الدوري الإنجليزي، قائلا «لا يبدو أن العناوين تزعجه».

وأضاف «هو لاعب في لايبزيغ، وأعتقد انه سيبقى في لايبزيغ».

وختم قائلا «قال إنه يحب المكان هنا ويشعر بالراحة. كمدرب تريد أن تعمل مع أفضل اللاعبين».