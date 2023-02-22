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ديوكوفيتش: أقترب من استعادة لياقتي الكاملة وسأشارك ببطولة دبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 10:21 مساء
ديوكوفيتش: أقترب من استعادة لياقتي الكاملة وسأشارك ببطولة دبي
الصربي نوفاك ديوكوفيتش خلال جلسة تدريبية، 22 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميًا، الأربعاء، أنه بات قريبًا من استعادة لياقته بنسبة 100% بعد أن عانى من إصابة في الفخذ في طريقه للفوز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، بينما قرر المشاركة في بطولة دبي الإثنين المقبل.

وبدا ديوكوفيتش مرتاحًا على قدميه وهو يسدد الكرات ويتحرك في الملعب بسهولة في مركز تدريب كرة التنس الخاص به في العاصمة الصربية بلغراد الأربعاء، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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تعرض «دجوكر» للإصابة قبل بطولة أستراليا، خلال الدورة الاستعدادية في أديلايد التي حقق لقبها، وبدا متأثرًا بها في ملبورن، لا سيما في الأدوار الباكرة.

قال أمام الصحافيين «لقد تعافى فخذي، وأنا على وشك أن أكون جاهزًا بنسبة 100%. لم أتعاف بعد بشكل كامل، لكن الأمور تبدو جيدة ومشجعة، لذلك اتخذنا قرارًا كفريق بالذهاب إلى دبي» للمشاركة في الدورة التي ستقام من الإثنين إلى السبت المقبلين.

وسط سلسلة من الأسئلة بعد جلسة تدريبية، نفى ديوكوفيتش المزاعم بأن إصابته كانت بمثابة حيلة - بعد اتهامات في ملبورن بأنه بالغ في تحديد مدى الإصابة.

«لا أرغب في التعليق على كل ما يقال»
قال في هذا الصدد «ليس لدي الوقت أو الطاقة أو الإرادة للتعامل مع كل قصة تظهر على الإنترنت، أو ما يقوله شخص ما عن شيء ما. أنا أعرف ما هو صحيح وما هي الحقيقة»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وبات ديوكوفيتش الإثنين في الصدارة للأسبوع 377 في مسيرته، معادلا رقم الألمانية شتيفي غراف ومن المتوقع أن يتجاوزها الأسبوع المقبل.

عاد إلى الصدارة بعد تتويجه للمرة العاشرة في ملبورن وعادل الرقم القياسي للإسباني رافايل نادال لأكبر عدد من الألقاب في البطولات الكبرى بـ22 لقبا.

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