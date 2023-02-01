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ديوكوفيتش شارك في أستراليا المفتوحة للتنس وهو مصاب وحقق اللقب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 08:59 مساء
ديوكوفيتش شارك في أستراليا المفتوحة للتنس وهو مصاب وحقق اللقب
من مشاركة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات «الغراند سلام» في كرة التنس، اليوم الأربعاء، أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوج باللقب للمرة العاشرة في مسيرته، خاض المنافسات وهو يعاني من تمزق طوله ثلاثة سنتيمترات في عضلة فخذه اليسرى.

وتساوى ديوكوفيتش، البالغ 35 عاما، بعدد الألقاب الكبرى مع الإسباني رافايل نادال (22 لكل منهما)، واستعاد صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، وفق ما نشرته «بي إن سبورت».

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وقال رئيس الاتحاد الأسترالي للعبة غريغ تايلي في مقابلة مع إذاعة «سن» المحلية: «أصيب ديوكوفيتش بتمزق طوله ثلاثة سنتيمترات في عضلة فخذه الأيسر خلال بطولة أستراليا المفتوحة».

ديوكوفيتش يشتكي من الألم
واشتكى ديوكوفيتش عدة مرات خلال البطولة من ألم في فخذه اليسرى لكنه رفض الانسحاب، علما أنه تغلب في المباراة النهائية على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7/4) و7-6 (7/5).

ولاحقا أعلن «ديوكو» أنه سيخلد للراحة لبضعة أيام، قبل أن يعود إلى ملاعب الكرة الصفراء لخوض منافسات دورة دبي التي تقام من 27 فبراير الجاري إلى مارس المقبل.

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