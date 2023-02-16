مدرب تشيلسي: لم نستحق الخسارة أمام دورتموند

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب تشيلسي الإنجليزي غراهام بوتر، أن فريقه لم يستحق الخسارة، ليلة أمس الأربعاء، أمام مضيفه بروسيا دورتموند.

وتعرض النادي اللندني للهزيمة بهدف نظيف على يد بروسيا ضمن منافسات دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على ملعب الأخير «سيغنال إيدونا بارك»، وفق ما نشره موقع «ذا أتلتيك».

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وقال بوتر في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: «مباريات دوري الأبطال خارج الأرض دائما ما تكون صعبة، قدمنا مستوى إيجابيا ولكن النتيجة مخيبة، ولا تعكس ما قمنا به على أرض الميدان».

كان من الممكن تفادي الهدف

وأضاف غراهام بوتر: «الهدف الأول الذي استقبلناه كان من الممكن أن نتفاداه، هنالك أخطاء، علينا التحسن والعمل».

وتابع مدرب تشيلسي: «علينا تقبل النتيجة.. خيبة الأمل لأننا لم نأت للخسارة بالتأكيد ورأيتم مستوانا، لم نستحق الخسارة، أعتقد أن المستوى كان جيدا من طرفنا، خاصة بالشوط الثاني وكان بإمكاننا التسجيل، لكن لم يحالفنا الحظ».