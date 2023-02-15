التشكيلة الرسمية لمواجهة تشيلسي وبروسيا دورتموند بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي جراهام بوتر تشكيل فريقه أمام بروسيا دورتموند، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، على استاد «سيجنال إدونا بارك»، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل بروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: إريزابالاجا

خط الدفاع: رييس جيمس – تياجو سيلفا – كوليبالي – تشايلويل

خط الوسط: لوفتوس تشيك – إنزو فيرنانديز – حكيم زياش – جواو فيليكس

خط الهجوم: كاي هافيرتز – مودريك.

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بينما أعلن المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند الألماني إيدين تيرزيتش تشكيل فريقه أمام تشيلسي، والذي يقود فيه الهجوم سبيستيان هالير.