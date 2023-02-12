مالو غوستو: سأقاتل من أجل حجز مركز أساسي مع تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد لاعب تشيلسي الإنجليزي الجديد مالو غوستو سعادته بالانضمام «للبلوز»، مشيرًا أنه سيقاتل من أجل الحصول على مركز أساسي في تشكيلة المدرب غراهام بوتر.

وانتقل مالو غوستو لتشيلسي قادمًا من ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد حتى 2030، بصفقة قيمتها 30 مليون يورو، لكنه سيظل في ليون حتى الصيف المقبل معارًا، وسينضم لـ«ستامفورد بريدج» بداية من يونيو المقبل.

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وقال غوستو: «أنا سعيد بالانضمام إلى تشيلسي، لقد كانت اللحظة الأخيرة تقريبًا، كان اقتراحًا جيدًا، مع مشروع جيد خلفه، تحدثنا لأشهر، وفي النهاية تمت».

وأضاف: «تشيلسي نادٍ كبير للغاية أعرف ما ينتظرني هناك، وأتوقع أنه عليَّ إثبات قدرتي لألعب وأفرض نفسي هناك».