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مالو غوستو: سأقاتل من أجل حجز مركز أساسي مع تشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 05:42 مساء
مالو غوستو: سأقاتل من أجل حجز مركز أساسي مع تشيلسي
لاعب تشيلسي الإنجليزي مالو غوستو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد لاعب تشيلسي الإنجليزي الجديد مالو غوستو سعادته بالانضمام «للبلوز»، مشيرًا أنه سيقاتل من أجل الحصول على مركز أساسي في تشكيلة المدرب غراهام بوتر.

وانتقل مالو غوستو لتشيلسي قادمًا من ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد حتى 2030، بصفقة قيمتها 30 مليون يورو، لكنه سيظل في ليون حتى الصيف المقبل معارًا، وسينضم لـ«ستامفورد بريدج» بداية من يونيو المقبل.

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وقال غوستو: «أنا سعيد بالانضمام إلى تشيلسي، لقد كانت اللحظة الأخيرة تقريبًا، كان اقتراحًا جيدًا، مع مشروع جيد خلفه، تحدثنا لأشهر، وفي النهاية تمت».

وأضاف: «تشيلسي نادٍ كبير للغاية أعرف ما ينتظرني هناك، وأتوقع أنه عليَّ إثبات قدرتي لألعب وأفرض نفسي هناك».

المعاناة مع مركز الظهير
ويعاني النادي اللندني كثيرًا هذا الموسم على مستوى الجبهة اليمنى، على إثر غياب مدافعه الرئيسي رييس جيمس لفترة، وعدم رجوعه لمستواه بعد، بينما لم يقنع كابتن الفريق أزبليكويتا مدربه في مركز الظهير.

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