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مدرب تشيلسي: لست غبيا.. مستقبلي في تشيلسي مرتبط بالنتائج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 05:49 مساء
مدرب تشيلسي: لست غبيا.. مستقبلي في تشيلسي مرتبط بالنتائج
مدرب تشيلسي غراهام بوتر في المؤتمر الصحفي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدرب تشيلسي الإنجليزي غراهام بوتر أن مستقبله في النادي مرتبط بتحقيق النتائج الجيدة، مشيرا أن علاقته مع ملاك النادي جيدة.

وقال بوتر في تصريحات صحفية قبل مواجهة تشيلسي أمام ويستهام: «أملك علاقة جيدة مع مُلّاك النادي، أعلم أن مستقبلي مرتبط بتحقيق النتائج، لكننا نعمل على الأمر، سنواصل التحسن»، وفق ما نشرته جريدة «صن» البريطانية.

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وأضاف المدرب الإنجليزي: «فريقنا يرغب في تحقيق الفوز دائما، حصلنا على العديد من اللاعبين في نافذة الانتقالات، الآن علينا إيجاد الخلطة المناسبة للاستفادة من الجميع، من أجل تحقيق النتائج».

المستقبل مرتبط بالنتائج
وتابع: «أعرف طبيعة وظيفتي جيدا، لست غبيا، مستقبلي مرتبط بالنتائج، وأنا أعمل على ذلك، تشيلسي يستحق نتائج أفضل».

وقاد بوتر تشيلسي في 22 مباراة في كل البطولات فاز 9 مرات وخسر في 7 وتعادل في 6 لقاءات، وسجل تشيلسي تحت قيادته 24 هدفا واستقبل 21.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول الترتيب بـ30 نقطة من 21 مباراة خاضها.

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