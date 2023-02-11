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رغم تسجيل فيليكس.. تشيلسي يتعادل مع ويست هام ويواصل هدر النقاط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 06:44 مساء
رغم تسجيل فيليكس.. تشيلسي يتعادل مع ويست هام ويواصل هدر النقاط
لقطة من مواجهة تشيلسي وويست هام بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
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تابع تشلسي هدْر النقاط بتعادله للمباراة الثالثة تواليا وهذه المرة أمام مضيفه وست هام 1 - 1 اليوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة 23 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسقط تشلسي صاحب المركز التاسع برصيد 31 نقطة في فخ التعادل للمباراة الثالثة تواليا بعد تعادله سلبا أمام ليفربول وفولهام في المرحلتين الماضيتين، علما أنه لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة في مبارياته الثماني الأخيرة، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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في المقابل، فشل وست هام بإشراف مدربه الأسكتلندي ديفيد مويس في الفوز للمباراة الثانية تواليا بعد تعادله بالنتيجة ذاتها أمام نيوكاسل في المرحلة الماضية، ليحتل المركز الخامس عشر مع 20 نقطة.

وتلقى فريق «البلوز» ضربة معنوية قبل 4 أيام من مواجهته الأوروبية أمام بوروسيا دورتموند الألماني في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت عودة مهاجم تشلسي البرتغالي جواو فيليكس إلى صفوف فريقه ناجحة اذ افتتح التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن يدرك وست هام التعادل بفضل مدافعه الإيطالي إيمرسون (27).

عودة فيليكس
عاد فيليكس الذي انضم إلى تشلسي في الشتاء على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني بعد إيقاف لفترة ثلاث مباريات جراء طرده في مباراته الأولى مع النادي اللندني خلال الخسارة ضد المُضيف فولهام منتصف الشهر الماضي.

كما شهدت أروقة النادي تغييرات عدة بعد صفقات في سوق الانتقالات، فضم في المجموع ثمانية لاعبين جدد، بمن فيهم الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك والأرجنتيني إنسو فرنانديس بطل مونديال قطر الذي بات أغلى صفقة في تاريخ بريطانيا.

سجل تشلسي هدف السبق بعد لعبة جماعية على الجهة اليسرى، فوصلت الكرة إلى فرنانديس مررها عرضية رائعة فوق الدفاع تابعها فيليكس عند الستة أمتار بسهولة في الشباك (16).

واعتقد البلوز أنه ضاعف النتيجة بعد تمريرة في العمق من مودريك إلى الألماني كاي هافيرتس، إلا أن الأخير كان متسللا (23).

واستفاق وست هام من ضربة خسارة لاعب وسطه البرازيلي لوكاس باكيتا للإصابة في كتفه (14)، ليدرك التعادل بعد تمريرة عرضية داخل المنطقة من كوفال حولها بوين برأسه إلى القائم الثاني، ليتابعها المندفع من الخلف المدافع إيمرسون في شباك الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا (27).

استمرار النتيجة بالشوط الثاني
وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني رغم 3 تغييرات لمدرب تشلسي غراهام بوتر، أبرزها الدولي المغربي حكيم زياش (67).

ومرت رأسية هافيرتس بالقرب من القائم (74)، فيما ألغى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» الهدف الرأسي للاعب الوسط التشيكي توماس سوسيك الذي دخل بدلا من باكيتا بداعي التسلل (82).

ويلعب لاحقا، أرسنال مع برنتفورد، وفولهام مع نوتنغهام فوريست، وليستر سيتي مع توتنهام، وكريستال بالاس مع برايتون، وساوثمبتون مع ولفرهامبتون، وبورنموث مع نيوكاسل يونايتد.

وتتابع المنافسات الأحد، فليعب ليدز يونايتد مع مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي مع أستون فيلا، وتختتم الإثنين بلقاء ليفربول مع إيفرتون.

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