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«ليل» يصل للمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بفوزه على «ستراسبورغ»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 08:33 مساء
«ليل» يصل للمراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية بفوزه على «ستراسبورغ»
لاعبا ليل يحتفلان بهدف الفوز أمام ستراسبورغ في الدوري الفرنسي لكرة القدم، 12 فبراير 2023. (الإنترنت)
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دخل المراكز المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بفوزه الثمين على ضيفه ستراسبورغ (2- صفر) الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم ليل نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله الهدفين عبر مهاجمه الدولي الكندي جوناثان ديفيد في الدقيقتين 23 من ركلة جزاء و28، رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا هذا الموسم ولحق بمهاجم موناكو وسام بن يدر في المركز الثاني على لائحة الهدافين، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وصعد ليل إلى المركز الخامس المؤهل إلى مسابقة «كونفرنس ليغ» بعدما رفع رصيده لـ41 نقطة بفوزه الثاني تواليًا والثاني عشر هذا الموسم، مستغلًا خسارة رين أمام مضيفه تولوز بهدف لأنتوني روول (55 خطأ في مرمى فريقه) مقابل ثلاثة أهداف للبرازيلي رافايل راتاو (27) والمغربي زكرياء أبو خلال (28) والهولندي ثييس دالينغا (37).

وأكرم رينس وفادة ضيفه تروا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الزيمبابوي مارشال مونيتسي (10) ومزيان ماوليدا (44) والإنجليزي-الأميركي فولارين بالوغان (50) والسويدي ينز كايوست (82).

وانفرد بالوغان بصدارة لائحة الهدافين برصيد 15 هدفًا.

مونبلييه يتغلب على بريست
وحذا مونبلييه حذو رينس بتغلبه على ضيفه بريست بثلاثية نظيفة سجلها كريستوف هيريل (4 بالخطأ في مرمى فريقه) وسافانييه (17 من ركلة جزاء) والعاجي الأصل إيلي واهي (54)، وذلك في أول لقاء له بقيادة مدربه الجديد-القديم ميشال دير زاكاريان العائد للإشراف عليه للمرة الثانية (الأولى بين 2017 و2021) خلفًا للمقال رومان بيتو.

فوز نانت على لوريان
وزاد نانت محن ضيفه لوريان عندما تغلب عليه بهدف وحيد سجله لودوفيك بلاس في الدقيقة 66.

وهو الفوز الثاني تواليًا لنانت والسادس هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة بفارق خمس نقاط أمام مونبلييه الرابع عشر، فيما مني لوريان بخسارته الثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط أمام رينس.

وتعادل أنجيه مع أوكسير بهدف لريان رافيلوسون من مدغشقر (2) مقابل هدف لماتيس أبلين (22).

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