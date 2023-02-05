بفوزه على كليرمون.. موناكو يعزز موقعه في سباق التأهل للأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

عزز موناكو حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه على مضيفه كليرمون فيران (2 - صفر) الأحد، مع تتابع منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم نادي الإمارة النتيجة لصالحه بعد 10 دقائق من صافرة بداية المباراة بهدفي التشيلي غييرمو ماريبان (3) والسويسري بريل إمبولو (13)، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ورفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، متأخرًا بفارق نقطتين عن مارسيليا الثاني الذي يستقبل نيس في وقت لاحق، وبفارق نقطة عن لنس الثالث الذي يحل ضيفًا على بريست اليوم أيضًا.

ويتربع باريس سان جرمان على الصدارة مع 54 نقطة عقب فوزه على تولوز (2 - 1) السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد كليرمون الذي فشل في التسجيل للمباراة الثالثة تواليًا بعد تعادله سلبا أمام نانت وليل، عند 30 نقطة في المركز العاشر.