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بفوزه على كليرمون.. موناكو يعزز موقعه في سباق التأهل للأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 05:08 مساء
بفوزه على كليرمون.. موناكو يعزز موقعه في سباق التأهل للأبطال
لاعبو موناكو يحتفلون بالفوز ضد كليرمون بالدوري الفرنسي، 5 فبراير 2023. (الإنترنت)
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عزز موناكو حظوظه في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه على مضيفه كليرمون فيران (2 - صفر) الأحد، مع تتابع منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحسم نادي الإمارة النتيجة لصالحه بعد 10 دقائق من صافرة بداية المباراة بهدفي التشيلي غييرمو ماريبان (3) والسويسري بريل إمبولو (13)، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ورفع موناكو رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، متأخرًا بفارق نقطتين عن مارسيليا الثاني الذي يستقبل نيس في وقت لاحق، وبفارق نقطة عن لنس الثالث الذي يحل ضيفًا على بريست اليوم أيضًا.

ويتربع باريس سان جرمان على الصدارة مع 54 نقطة عقب فوزه على تولوز (2 - 1) السبت في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد كليرمون الذي فشل في التسجيل للمباراة الثالثة تواليًا بعد تعادله سلبا أمام نانت وليل، عند 30 نقطة في المركز العاشر.

سبع مباريات دون خسارة
ولم يذق موناكو الذي يواجه سان جرمان في 11 الشهر الجاري طعم الخسارة في مبارياته السبع الأخيرة في الدوري، ففاز في خمس وتعادل في اثنتين، علمًا أن خسارته الأخيرة في «ليغ1» تعود إلى المرحلة الخامسة عشرة أمام مارسيليا (2 - 3).

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