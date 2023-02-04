المغربي أشرف حكيمي يقود باريس لفوز صعب أمام تولوز

القاهرة - بوابة الوسط

قاد الدوليان المغربي أشرف حكيمي والأرجنتيني ليونيل ميسي فريقهما باريس سان جرمان إلى مواصلة الصحوة بقلب الطاولة على الضيف تولوز بالفوز عليه 2-1 السبت على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف السبق عبر الهولندي برانكو فان دن بومن في الدقيقة 20، لكن حكيمي أدرك التعادل (38)، ثم صنع هدف الفوز لميسي (58)، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وهو الفوز الثاني تواليا لباريس سان جرمان والسابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطارده المباشر مرسيليا الذي يستضيف نيس الأحد في ختام المرحلة، علمًا أن سان جرمان ومرسيليا سيلتقيان في قمة نارية الأربعاء المقبل على ملعب «فيلودروم» في ثُمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وعانى باريس سان جرمان الامرين لإيقاف صحوة تولوز الذي مُني بخسارته الأولى في المباريات الست الأخيرة في الدوري (أربعة انتصارات وخسارة واحدة) فبقي ثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وخاض باريس سان جرمان في غياب هدّافيه الدوليين كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور والمدافعين بريسنل كيمبيمبي والإسباني سيرجيو راموس بسبب الإصابة، ولاعب الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإيقاف.

واستمرت معاناة النادي الباريسي مع الإصابة عندما أُرغم لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز على ترك مكانه للفرنسي ال شادايل بيتشيابو في الدقيقة 14 بسبب إصابة في الفخذ.

هدف للضيوف يفتتح النتيجة

ولم يكد سان جرمان يستفيق من صدمة إصابة سانشيز حتى استقبلت شباكه هدفًا للضيوف من ركلة حرة مباشرة انبرى لها الهولندي برانكو فان دن بومان بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى حيث كان حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما موجودًا دون أن ينجح في إبعادها (20).

وكاد القائد قطب الدفاع الدولي البرازيلي ماركينيوس يدرك التعادل رأسية من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وخرجت (34).

بوخلال يسجل والحكم يلغي

وسجل الدولي المغربي زكريا أبو خلال هدفًا ثانيًا لتولوز بضربة رأسية من مسافة قريبة ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» (36).

وأدرك باريس سان جرمان التعادل عندما استغل المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي كرة من الجهة اليمنى فتوغل في اتجاه وسط الملعب متلاعبًا بمدافعين عند مشارفها قبل أن يسددها قوية بيسراه من 22 مترًا في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مكسيم دوب (38).

حكيمي يصنع الهدف الثاني

وتابع باريس سان جرمان أفضليته في الشوط الثاني ونجح في التقدم عندما فعلها حكيمي مجددا بتلاعبه بدفاع الضيوف عند مشارف المنطقة فاستغل ميسي الكرة وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس دوب (58).

وحرم القائم ميسي من الثنائية برده تسديدته في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.