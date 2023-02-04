  • Alwasat News
Atwasat

المغربي أشرف حكيمي يقود باريس لفوز صعب أمام تولوز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 فبراير 2023, 09:25 مساء
المغربي أشرف حكيمي يقود باريس لفوز صعب أمام تولوز
ليونيل ميسي يحتضن أشرف حكيمي عقب الهدف الثاني لباريس أمام تولوز بالدوري الفرنسي، 4 يناير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

قاد الدوليان المغربي أشرف حكيمي والأرجنتيني ليونيل ميسي فريقهما باريس سان جرمان إلى مواصلة الصحوة بقلب الطاولة على الضيف تولوز بالفوز عليه 2-1 السبت على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف السبق عبر الهولندي برانكو فان دن بومن في الدقيقة 20، لكن حكيمي أدرك التعادل (38)، ثم صنع هدف الفوز لميسي (58)، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- ميسي يؤكد علاقته الطيبة مع مبابي.. لم نتحدث عن نهائي كأس العالم
- ساديو مانيه يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان في الأبطال

وهو الفوز الثاني تواليا لباريس سان جرمان والسابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 54 نقطة بفارق ثماني نقاط أمام مطارده المباشر مرسيليا الذي يستضيف نيس الأحد في ختام المرحلة، علمًا أن سان جرمان ومرسيليا سيلتقيان في قمة نارية الأربعاء المقبل على ملعب «فيلودروم» في ثُمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وعانى باريس سان جرمان الامرين لإيقاف صحوة تولوز الذي مُني بخسارته الأولى في المباريات الست الأخيرة في الدوري (أربعة انتصارات وخسارة واحدة) فبقي ثاني عشر برصيد 29 نقطة.

وخاض باريس سان جرمان في غياب هدّافيه الدوليين كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور والمدافعين بريسنل كيمبيمبي والإسباني سيرجيو راموس بسبب الإصابة، ولاعب الوسط الدولي الإيطالي ماركو فيراتي بسبب الإيقاف.

واستمرت معاناة النادي الباريسي مع الإصابة عندما أُرغم لاعب الوسط الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز على ترك مكانه للفرنسي ال شادايل بيتشيابو في الدقيقة 14 بسبب إصابة في الفخذ.

هدف للضيوف يفتتح النتيجة
ولم يكد سان جرمان يستفيق من صدمة إصابة سانشيز حتى استقبلت شباكه هدفًا للضيوف من ركلة حرة مباشرة انبرى لها الهولندي برانكو فان دن بومان بيمناه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى حيث كان حارس المرمى الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما موجودًا دون أن ينجح في إبعادها (20).

وكاد القائد قطب الدفاع الدولي البرازيلي ماركينيوس يدرك التعادل رأسية من مسافة قريبة ارتطمت بالعارضة وخرجت (34).

بوخلال يسجل والحكم يلغي
وسجل الدولي المغربي زكريا أبو خلال هدفًا ثانيًا لتولوز بضربة رأسية من مسافة قريبة ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد «في أيه آر» (36).

وأدرك باريس سان جرمان التعادل عندما استغل المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي كرة من الجهة اليمنى فتوغل في اتجاه وسط الملعب متلاعبًا بمدافعين عند مشارفها قبل أن يسددها قوية بيسراه من 22 مترًا في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس مكسيم دوب (38).

حكيمي يصنع الهدف الثاني
وتابع باريس سان جرمان أفضليته في الشوط الثاني ونجح في التقدم عندما فعلها حكيمي مجددا بتلاعبه بدفاع الضيوف عند مشارف المنطقة فاستغل ميسي الكرة وسددها قوية بيسراه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى للحارس دوب (58).

وحرم القائم ميسي من الثنائية برده تسديدته في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)

78 درجة تحت الصفر.. برد قارس يضرب شمال الولايات المتحدة وشرق كندا (شاهد)
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد

الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد

كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية

«ديربي عربي» يجمع الهلال السعودي والوداد المغربي في مونديال الأندية
مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده

مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده
الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي

الأهلي طرابلس يكمل صفقات الشتاء قبل استئناف إياب الدوري الليبي
«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء

«مرموط» الأرصاد الجوية الكندي نفق قبل أن يتنبأ بطول الشتاء
المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية

المزاح السمج يتسبب في انهيار أسهم مطاعم السوشي في البورصة اليابانية
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية

الاتحاد الليبي لكرة الصالات يعلن طريقة توزيع عوائد دخول الجماهير بين الأندية
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال

مواجهة عربية في كأس العالم للأندية بالمغرب.. الوداد صاحب الأرض يلتقي الهلال
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
كارلو أنشيلوتي: ألابا جاهز وبنزيما سيغيب عن مواجهة الغد
تشيلسي يسجل صفقاته الجديدة ويستبعد أوباميانغ من قائمة الأبطال
تشيلسي يسجل صفقاته الجديدة ويستبعد أوباميانغ من قائمة الأبطال
تعادل بين الهلال والوداد يقودهما إلى الأشواط الإضافية
تعادل بين الهلال والوداد يقودهما إلى الأشواط الإضافية
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء ...
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي
بالفيديو.. شاهد حفل ختام «خليجي 25» بملعب البصرة الدولي...
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى ......
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج
قتيل وعشرات الجرحى في تدافع أمام ملعب نهائي كأس الخليج...
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
المزيد
أونيون برلين يظفر بصدارة الدوري الألماني مؤقتًا بفوز على ماينتس
أونيون برلين يظفر بصدارة الدوري الألماني مؤقتًا بفوز على ......
المغربي أشرف حكيمي يقود باريس لفوز صعب أمام تولوز
المغربي أشرف حكيمي يقود باريس لفوز صعب أمام تولوز...
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية
الهلال يفوز على الوداد المغربي ويتأهل لنصف نهائي كأس العالم ......
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية ......
المزيد