رودريغو بينتانكور يغيب عن توتنهام لبقية الموسم

القاهرة - بوابة الوسط

سيغيب لاعب وسط توتنهام الإنجليزي رودريغو بينتانكور عن بقية الموسم، على إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأعلن نادي توتنهام عبر موقعه الرسمي غياب لاعبه لمدة ستة أو سبعة أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء فريقه أمس السبت أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وأجرى اللاعب الأوروغوياني اليوم المزيد من الفحوصات الطبية، وأشعة رنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي على مستوى ركبته اليسرى.