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المدير الرياضي لتوتنهام: بيدرو بولو متفجر ونؤمن بدانجوما

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 04:12 مساء
المدير الرياضي لتوتنهام: بيدرو بولو متفجر ونؤمن بدانجوما
المدير الرياضي لتوتنهام فابيو باراتيتشي مع بيدرو بولو يمينا وأرنو دانجوما يسارا، في تدريبات النادي اليوم، 2 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أعلن المدير الرياضي لنادي توتنهام الإنجليزي فابيو باراتيتشي رضاه عن الصفقتين التي أتممهما في انتقالات يناير، مشيرًا أن كلا اللاعبين يملكان ثقة المدير الفني للفريق أنتونيو كونتي، حيث يرى مستوى بيدرو الهائل، ويثق في قدرات دانجوما.

وانتهى سوق نادي توتنهام الشتوي بعقد صفقتين، إذ جلب الظهير الأيمن لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي بيدرو بورو، كما أنهى تعاقده مع متوسط الميدان أرنو دانجوما، قادمًا من فياريال الإسباني، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وقال مدير توتنهام فابيو باراتيتشي: «بيدرو بورو متفجر، أردناه أيضًا الصيف الماضي، في بعض الأحيان عليك أن تقاتل حتى نهاية المفاوضات».

وأكمل باراتيتشي: «لدينا خيار لشراء دانجوما في يونيو، نحن نؤمن باللاعب، سنراه في الأشهر الخمسة القادمة».

وأردف: «كان دانجوما دائما قريبًا من الانضمام إلى أبرز الأندية، في يناير أُتيحت لنا الفرصة للتعاقد معه وقررنا المضي قدمًا».

صفقة ديستني أودوجي
وعن ديستني أودوجي قال المدير الرياضي السابق ليوفنتوس الإيطالي: «نحن نتابع في كل لعبة، أنه يبلي بشكل جيد للغاية، سيكون جاهزًا لموسم توتنهام، الموسم المقبل».

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