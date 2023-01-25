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توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 07:05 مساء
توتنهام ينجح في التعاقد مع دانجوما قادما من فياريال
الجناح الهولندي أرنو دانجوما لاعب فياريال الإسباني. (أرشيفية: الإنترنت)
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نجح نادي توتنهام الإنجليزي في إبرام أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية بتعاقده مع الجناح الهولندي أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال الإسباني حتى نهاية الموسم.

وتمكن فريق المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي من استمالة دانجوما في اللحظات الأخيرة، بعد أن بدا اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في طريقه للانضمام إلى النادي الإنجليزي الآخر إيفرتون الذي يواجه خطر الهبوط، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

وسيمنح دانجوما، كونتي، خيارًا هجوميًا آخر حيث يتطلع إلى تعزيز صفوفه في ظل سعيه للمنافسة على أحد المراكز الأربعة الأوائل والمؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

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وأفاد بيان توتنهام الأربعاء: «يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال حتى نهاية موسم 2022-23 بشرط الحصول على الاستغناء الدولي».

وباستثناء هاري كاين، عانى مهاجمو توتنهام لترك بصمة في الموسم الحالي، حيث وقع كل من الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين والسويدي ديان كولوشيفسكي والبرازيلي ريشارليسون ضحية إصابات متكررة.

ومن المحتمل أن يخوض دانجوما، المولود في نيجيريا، مباراته الأولى بقميص سبيرز في الدور الرابع لكأس إنجلترا السبت أمام بريستون من الدرجة الثانية.

دانجوما يملك تجربة سابقة في «البريميرليغ»
وسبق أن خاض الجناح الهولندي تجربة سابقة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، من بوابة نادي بورنموث في عام 2019، وبقي في صفوفه لعامين، أحرز فيهما 17 هدفًا في 52 مباراة، قبل أن ينضم إلى فياريال عام 2021.

وخلال موسمه الأول مع النادي الإسباني، لعب دورا بارزا في طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ستة أهداف في 11 مباراة في المسابقة المرموقة. كما سجل 10 أهداف في 23 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي قبل أن يسجل ستة أهداف في 17 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

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