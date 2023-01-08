عبر هدفه الـ265.. كين يتأهل بتوتنهام في كأس إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل توتنهام عبر هدافه هاري كين الذي قاد فريقه للفوز على بورتسموث من الدرجة الثالثة بهدف، ليصل إلى الدور الرابع في كأس إنجلترا لكرة القدم، السبت، كما رافقه ليستر سيتي الفائز باللقب في العام 2021 بفوز صعب على جيلينغهام المغمور بالنتيجة عينها، وفي يوم مملوء بالإثارة في الدور الثالث، عاد ساوثمبتون من الخلف ليهزم كريستال بالاس (2-1).

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في المباراة الأولى، خاض المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي اللقاء بعد إجراء سلسلة تعديلات على تشكيلته، بيد أن خط الهجوم بقي بقيادة الثنائي الناري كين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وتمكن كين المتألق من تسجيل الهدف الافتتاحي في الدقيقة الـ50، بعدما تلقى الكرة على مشارف المنطقة قبل أن يسدد كرة مقوسة في مرمى الحارس جوش غريفيث، ورفع قائد إنجلترا، الذي سجل أربعة أهداف في أربع مباريات بعد إهداره ركلة ترجيحية ضد فرنسا في ربع نهائي كأس العالم الأخيرة، «غلته» من الأهداف مع سبيرز (265) هدفًا في مسيرته، بفارق هدف واحد عن هدّاف النادي التاريخي جيمي غريفز، حسب «فرانس برس».

«سبيرز»، الذي سبق أن فاز بالمسابقة ثماني مرات، لم يتمكن من الخروج بأكثر من هدف، إلا أنه حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء ليفوز بهدف، وقال كين بعد المباراة: «كانت مباراة صعبة». مضيفا: «كنا الأوفر حظا للفوز والناس توقعت نتيجة أكبر، لذلك يستحقون الإشادة، إذ بقيوا صامدين وجعلوا المباراة صعبة».

وعن إمكانية تخطي الرقم القياسي لغريفز، قال: «أحاول ألا أفكر بالموضوع، أحيانا أفكر كثيرًا. من الواضح أنني مرتاح بأدائي وأشعر بالجهوزية».